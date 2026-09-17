Γιάννης Σεβδικαλής σε Σοφία Κουρτίδου: Είσαι το λιμάνι μου, η δύναμη να στέκομαι όρθιος
Γιάννης Σεβδικαλής σε Σοφία Κουρτίδου: Είσαι το λιμάνι μου, η δύναμη να στέκομαι όρθιος
Ο Παραολυμπιονίκης μοιράστηκε μερικά τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή
Μερικά τρυφερά λόγια μοιράστηκε για τη Σοφία Κουρτίδου ο Γιάννης Σεβδικαλής, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή. Ο Παραολυμπιονίκης ευχήθηκε στη σύζυγό του και μέσα από τα social media, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του για εκείνη.
Ο Γιάννης Σεβδικαλής τη χαρακτήρισε «λιμάνι» του και η δύναμή του στις δύσκολες στιγμές, ενώ έκλεισε την αφιέρωσή του με τη φράση «Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Σήμερα γιορτάζει η Σοφία μου. Αυτό το βλέμμα στη φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Είναι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμη να στέκομαι όρθιος και η βεβαιότητα πως μαζί δεν υπάρχει διαδρομή που να μη μπορούμε να περπατήσουμε. Εύχομαι η ψυχή σου να λάμπει πάντα όπως η ματιά σου όταν δημιουργείς, και η ζωή να σου επιστρέφει όλη τη μαγεία και την αγάπη που σκορπάς τόσο απλόχερα. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι, και για όλα όσα γινόμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, ζωή μου! Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Γιάννης Σεβδικαλής τη χαρακτήρισε «λιμάνι» του και η δύναμή του στις δύσκολες στιγμές, ενώ έκλεισε την αφιέρωσή του με τη φράση «Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Σήμερα γιορτάζει η Σοφία μου. Αυτό το βλέμμα στη φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Είναι το λιμάνι μου στις φουρτούνες, η δύναμη να στέκομαι όρθιος και η βεβαιότητα πως μαζί δεν υπάρχει διαδρομή που να μη μπορούμε να περπατήσουμε. Εύχομαι η ψυχή σου να λάμπει πάντα όπως η ματιά σου όταν δημιουργείς, και η ζωή να σου επιστρέφει όλη τη μαγεία και την αγάπη που σκορπάς τόσο απλόχερα. Σε αγαπώ για όλα όσα είσαι, και για όλα όσα γινόμαστε μαζί. Χρόνια πολλά, ζωή μου! Θα είσαι πάντα το αγαπημένο μου οτιδήποτε».
Δείτε την ανάρτησή του
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