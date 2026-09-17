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Πρόκριση για τη Μάντσεστερ Σίτι στο League Cup, 5-0 τη Νόριτς με διπλό «χτύπημα» του 17χρονου Σάμπα, δείτε τα γκολ
SPORTS
Μάνστεστερ Σίτι League Cup Νόριτς Φλόιντ Σάμπα

Πρόκριση για τη Μάντσεστερ Σίτι στο League Cup, 5-0 τη Νόριτς με διπλό «χτύπημα» του 17χρονου Σάμπα, δείτε τα γκολ

Με πρωταγωνιστή τον 17χρονο επιθετικό οι «πολίτες» νίκησαν με 5-0 της Νόριτς και προκρίθηκαν στη φάση των «16»

Πρόκριση για τη Μάντσεστερ Σίτι στο League Cup, 5-0 τη Νόριτς με διπλό «χτύπημα» του 17χρονου Σάμπα, δείτε τα γκολ
Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε της Νόριτς με 5-0, αποτέλεσμα που της έδωσε την πρόκριση στη φάση των «16» του League Cup Αγγλίας.



Οι «πολίτες» ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και άνοιξαν το σκορ στο 29' με τον Σάμπα. Τρία λεπτά αργότερα ο Τσερκί διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Στο 48ο λεπτό ο Ελίας ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και ο Σάμπα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 4-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο ΜαΚάιντου στο 90'.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σάμπα και όχι αδίκως, αφού ο 17χρονος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του μπροστά στο κοινό της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μπράιτον.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:

Φλίντγουντ Τάουν-Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον

Έβερτον-Νιούκαστλ

Κλείσιμο
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ

Λίβερπουλ-Τσέλσι

Μπράντφορντ Σίτι-Πιτέρμπορο

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα

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