Ο Γεωργιάδης φώναξε το σύνθημα «ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη» με συνδικαλιστές στο Βόλο και τρολάρει: Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας
Ο Γεωργιάδης φώναξε το σύνθημα «ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη» με συνδικαλιστές στο Βόλο και τρολάρει: Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας
Ο υπουργός Υγείας σε βίντεο που συνοδεύει ανάρτησή του από την περιοδεία στη Θεσσαλία, είχε σύντομο διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές ρωτώντας σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν κενά
Νέα ανάρτηση από την 2η μέρα της περιοδείας του στη Θεσσαλία έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης που βρέθηκε στον Βόλο, όπου εγκαινίασε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης και τα Τρίκαλα.
Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, με σχόλιο «ο χαμός» ο υπουργός Υγείας ανέβασε στιγμιότυπο από τη στιγμή που συνδικαλιστές τον υποδέχονται στο νοσοκομείο του Βόλου φωνάζοντας γνωστό σύνθημα, με τον κ. Γεωργιάδη να... τους σιγοντάρει λέγοντας κι αυτός μια αποστροφή, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερα ζεστή υποδοχή από το ιατρικό προσωπικό που του χάρισαν ανθοδέσμες. «Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός πριν βγει από το όχημα που τον μετέφερε, ενώ είχε και σύντομο διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές ρωτώντας σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν κενά.
Στην απάντηση ότι υπάρχουν κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι έχουν έρθει 7 νέοι γιατροί, ενώ κληθείς να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία, ο υπουργός τσέκαρε μέσω του κινητού του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 το νοσοκομείο Βόλου είχε προϋπολογισμό 16,83 εκατ. και τώρα έχει 31,12 εκατ. ευρώ , «έχει δηλαδή διπλασιαστεί» είπε χαρακτηριστικά. Για τους εργαζόμενους είπε ότι από τους 776 που υπηρετούσαν το 2019 σήμερα είναι 822, δηλαδή 46 άνθρωποι παραπάνω. «Γιατί δεν φωνάζατε το '18 και το '19;», είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.
«Άμα είναι όλα καλώς καμωμένα εμείς γιατί είμαστε εδώ κ. υπουργέ;», τον ρώτησε μια εκ των συγκεντρωμένων. «Γιατί είστε ειδικευμένοι στο να φωνάζετε, είναι η αγάπη σας αυτή, είναι η λατρεία», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους των νέων ΤΕΠ. «Εγκαινιάσαμε τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα, αυτοί που φώναζαν στην αρχή ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο δεν δίνω σημασία, εμένα με νοιάζει το ΕΣΥ. Σε έναν χρόνο από σήμερα οι άνθρωποι του Βόλου δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν αλλού για τις θεραπείες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, με τον εναγκαλισμό τον δύο ανδρών να είναι θερμός, ενώ έπεσε πάνω και σε μια μικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας οικολογικού χαρακτήρα.
Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην εθελοντική δράση 60 ιατρών οι οποίοι κάθε Τετάρτη περιοδεύουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Μαγνησίας και κάνουν εξετάσεις
Από τα Τρίκαλα, ο υπουργός Υγείας κάνει αναφορά στο έργο που έχει γίνει με τα νέα ΤΕΠ. «Τρίκαλα, υπέροχη πόλη... Πάμε νοσοκομείο, νεά ΤΕΠ, όλα καινούργια, προχωράμε...».
Στα Τρίκαλα, ο κ. Γεωργιάδης έσωσε συνέντευξη στο Ράδιο Ζυγός «το αγαπημένο του ραδιόφωνο στην πόλη», όπως είπε, ενώ έκανε και μια βόλτα στην πόλη έχοντας εγκάρδιο χαιρετισμό τόσο με πολίτες όσο και με αστυνομικούς.
Εκεί έκανε και μια στάση στο άγαλμα του Ασκληπιού, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δημαρχείο Τρικάλων, όπου έλαβε τιμητική πλακέτα.
Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου - όπως είπε - «το έχουμε κάνει καινούργιο, έχουμε αλλάξει από το Ταμείο Ανάκαμψης σωληνώσεις, δάπεδα, με ιδιωτική χορηγία τα ΤΕΠ και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον νέο στεφανιογράφο και με τη χορηγία Σαράντη τα κρεβάτια και τον υπόλοιπο ξενοδοχειακό εξοπλισμό» και εγκαινίασε τους νέους χώρους.
Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, με σχόλιο «ο χαμός» ο υπουργός Υγείας ανέβασε στιγμιότυπο από τη στιγμή που συνδικαλιστές τον υποδέχονται στο νοσοκομείο του Βόλου φωνάζοντας γνωστό σύνθημα, με τον κ. Γεωργιάδη να... τους σιγοντάρει λέγοντας κι αυτός μια αποστροφή, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερα ζεστή υποδοχή από το ιατρικό προσωπικό που του χάρισαν ανθοδέσμες. «Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός πριν βγει από το όχημα που τον μετέφερε, ενώ είχε και σύντομο διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές ρωτώντας σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν κενά.
Στην απάντηση ότι υπάρχουν κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι έχουν έρθει 7 νέοι γιατροί, ενώ κληθείς να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία, ο υπουργός τσέκαρε μέσω του κινητού του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 το νοσοκομείο Βόλου είχε προϋπολογισμό 16,83 εκατ. και τώρα έχει 31,12 εκατ. ευρώ , «έχει δηλαδή διπλασιαστεί» είπε χαρακτηριστικά. Για τους εργαζόμενους είπε ότι από τους 776 που υπηρετούσαν το 2019 σήμερα είναι 822, δηλαδή 46 άνθρωποι παραπάνω. «Γιατί δεν φωνάζατε το '18 και το '19;», είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.
Day 2 - Ημέρα Δεύτερη της περιοδείας μας στην Θεσσαλία…..ο χαμός δείτε το βίντεο pic.twitter.com/PhHb4XT0nP— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 17, 2026
«Άμα είναι όλα καλώς καμωμένα εμείς γιατί είμαστε εδώ κ. υπουργέ;», τον ρώτησε μια εκ των συγκεντρωμένων. «Γιατί είστε ειδικευμένοι στο να φωνάζετε, είναι η αγάπη σας αυτή, είναι η λατρεία», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους των νέων ΤΕΠ. «Εγκαινιάσαμε τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα, αυτοί που φώναζαν στην αρχή ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο δεν δίνω σημασία, εμένα με νοιάζει το ΕΣΥ. Σε έναν χρόνο από σήμερα οι άνθρωποι του Βόλου δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν αλλού για τις θεραπείες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, με τον εναγκαλισμό τον δύο ανδρών να είναι θερμός, ενώ έπεσε πάνω και σε μια μικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας οικολογικού χαρακτήρα.
Η αγκαλιά με τον Μπέο και η επίσκεψη στον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού
Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην εθελοντική δράση 60 ιατρών οι οποίοι κάθε Τετάρτη περιοδεύουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Μαγνησίας και κάνουν εξετάσεις
Από τα Τρίκαλα, ο υπουργός Υγείας κάνει αναφορά στο έργο που έχει γίνει με τα νέα ΤΕΠ. «Τρίκαλα, υπέροχη πόλη... Πάμε νοσοκομείο, νεά ΤΕΠ, όλα καινούργια, προχωράμε...».
«Έχουμε κάνει το νοσοκομείο Τρικάλων καινούργιο»
Στα Τρίκαλα, ο κ. Γεωργιάδης έσωσε συνέντευξη στο Ράδιο Ζυγός «το αγαπημένο του ραδιόφωνο στην πόλη», όπως είπε, ενώ έκανε και μια βόλτα στην πόλη έχοντας εγκάρδιο χαιρετισμό τόσο με πολίτες όσο και με αστυνομικούς.
Εκεί έκανε και μια στάση στο άγαλμα του Ασκληπιού, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δημαρχείο Τρικάλων, όπου έλαβε τιμητική πλακέτα.
Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου - όπως είπε - «το έχουμε κάνει καινούργιο, έχουμε αλλάξει από το Ταμείο Ανάκαμψης σωληνώσεις, δάπεδα, με ιδιωτική χορηγία τα ΤΕΠ και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον νέο στεφανιογράφο και με τη χορηγία Σαράντη τα κρεβάτια και τον υπόλοιπο ξενοδοχειακό εξοπλισμό» και εγκαινίασε τους νέους χώρους.
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