Ο Γεωργιάδης φώναξε το σύνθημα «ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη» με συνδικαλιστές στο Βόλο και τρολάρει: Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας

Ο υπουργός Υγείας σε βίντεο που συνοδεύει ανάρτησή του από την περιοδεία στη Θεσσαλία, είχε σύντομο διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές ρωτώντας σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν κενά