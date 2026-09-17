Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι υιοθέτησαν δεύτερο παιδί
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι υιοθέτησαν δεύτερο παιδί
Πριν από έναν περίπου χρόνο το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι είχε υιοθετήσει ένα κοριτσάκι
Ένα ακομα παιδί υιοθέτησαν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Tζόβι, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE.
Η ηθοποιός είχε κάνει πρόσφατα μία ανάρτηση στο Instagram που άφηνε να εννοηθεί ότι η οικογένειά τους έχει μεγαλώσει. Στο βίντεο που μοιράστηκε, φαινόταν να κρατά την κόρη της, ενώ ο σύζυγός της περπατούσε δίπλα της έχοντας δεμένο στο στήθος του ένα μάρσιπο.
Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, η Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι εκείνη και ο Μποντζόβι είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη. «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», είχε γράψει σε ανάρτησή της τον Αύγουστο του 2025. «Και κάπως έτσι γίναμε τρεις», είχε προσθέσει.
Σε συνέντευξή της, πριν από μερικούς μήνες, στο podcast «Not Gonna Lie», η ηθοποιός είχε τονίσε ότι πάντα ήθελε να υιοθετήσει. «Ήταν πάντα μέρος των παιδικών μου ονείρων. Κάθε φορά που ήμουν σπίτι και ήμουν, ξέρετε, 5 ή 6 ετών, οι γονείς μου μού έλεγαν: “Είχες τις κούκλες-μωρά σου”. Όλες ήταν υιοθετημένες. Ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι τις είχα γεννήσει εγώ. Και ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι ήμουν έγκυος», είχε εξηγήσει τότε.
Η Μπράουν είχε διευκρινίσει ότι στο μέλλον θα ήθελε να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά, προσθέτοντας: «Δεν είναι ότι δεν το θέλω. Ελπίζω κάποια μέρα να είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον μου». Μεταξύ άλλων είχε δηλώσει επίσης: «Η υιοθεσία είναι αγάπη, η υιοθεσία είναι για πάντα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός είχε κάνει πρόσφατα μία ανάρτηση στο Instagram που άφηνε να εννοηθεί ότι η οικογένειά τους έχει μεγαλώσει. Στο βίντεο που μοιράστηκε, φαινόταν να κρατά την κόρη της, ενώ ο σύζυγός της περπατούσε δίπλα της έχοντας δεμένο στο στήθος του ένα μάρσιπο.
Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, η Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι εκείνη και ο Μποντζόβι είχαν αποκτήσει την πρώτη τους κόρη. «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», είχε γράψει σε ανάρτησή της τον Αύγουστο του 2025. «Και κάπως έτσι γίναμε τρεις», είχε προσθέσει.
Millie Bobby Brown Welcomes Baby No. 2 with Husband Jake Bongiovi (Exclusive Source) https://t.co/Bi9CMFijdM— People (@people) September 17, 2026
Η Μπράουν είχε διευκρινίσει ότι στο μέλλον θα ήθελε να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά, προσθέτοντας: «Δεν είναι ότι δεν το θέλω. Ελπίζω κάποια μέρα να είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον μου». Μεταξύ άλλων είχε δηλώσει επίσης: «Η υιοθεσία είναι αγάπη, η υιοθεσία είναι για πάντα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα