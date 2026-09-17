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Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση - «Έπαθα ένα κοκομπλόκο» σχολιάζουν στα σόσιαλ
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Σάρα Τζέσικα Πάρκερ Άννα Βίσση Ανάρτηση

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση - «Έπαθα ένα κοκομπλόκο» σχολιάζουν στα σόσιαλ

Η διάσημη ηθοποιός διάλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι, για να συνοδεύσει ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο, με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε το «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση - «Έπαθα ένα κοκομπλόκο» σχολιάζουν στα σόσιαλ
Με τραγούδι της Άννας Βίσση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός διάλεξε το «Πάλι για σένα», για να συνοδεύσει ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο, με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα.

Μάλιστα, στη λεζάντα της η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» αρκέστηκε σε ένα λιτό «X, SJ», κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν σχόλια και στα ελληνικά με μια χρήστη Διαδικτύου να γράφει χαρακτηριστικά «έπαθα ένα κοκομπλόκο λέω, μπα λάθος ακούω».

Σημειώνεται ότι η Πάρκερ έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αδυναμία της για τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βίσση με τη σχέση θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών να κρατά χρόνια. 

Δείτε την ανάρτηση




«Αγαπώ την Άννα Βίσση»

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βρεθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για την τελετή λήξης του Red Sea International Film Festival. Εκεί ρωτήθηκε για το τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα και η αντίδρασή της ήταν άμεση: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση», είχε απαντήσει με ενθουσιασμό.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα, το ελληνικό φαγητό και φυσικά τη μουσική της Άννας Βίσση, την οποία είχε χαρακτηρίσει «φοβερή τραγουδίστρια».

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