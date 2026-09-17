Σελένα Γκόμεζ για Μπένι Μπλάνκο: Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου όποια κι αν είναι η διάθεσή σου

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν ήταν έφηβοι και στη συνέχεια συνεργάστηκε στη μουσική, προτού η φιλία τους εξελιχθεί σε ερωτική σχέση το 2023, δημιούργησε

το άλμπουμ τους «I Said I Love You First», που κυκλοφόρησε το 2025.

Το άλμπουμ βρέθηκε

στη δεύτερη θέση του Billboard 200 και απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Dance Pop Recording.