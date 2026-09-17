Σελένα Γκόμεζ για Μπένι Μπλάνκο: Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου όποια κι αν είναι η διάθεσή σου
Σελένα Γκόμεζ για Μπένι Μπλάνκο: Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου όποια κι αν είναι η διάθεσή σου
Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ, πρόσθεσε η τραγουδίστρια λίγο πριν συμπληρώσει έναν χρόνο γάμου με τον μουσικό παραγωγό
Μία εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Μπένι Μπλάνκο έκανε η Σελένα Γκόμεζ, λίγο πριν συμπληρώσουν έναν χρόνο από την ημέρα που παντρεύτηκαν, σημειώνοντας είναι υπέροχο που έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που πάντα την ακούει και τη στηρίζει, όποια κι αν είναι η διάθεσή της.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο People και επισήμανε πως είναι πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ, ενώ αποκάλυψε και τα στοιχεία που αγαπά περισσότερο στον χαρακτήρα του συζύγου της. Παράλληλα μίλησε και για την επαγγελματική τους συνεργασία.
Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει πως αισθάνεται για τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, η Σελένα Γκόμεζ απάντησε: «Το λατρεύω. Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που πραγματικά σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου ακριβώς εκεί που είσαι, όποια κι αν είναι η διάθεσή σου ή η μέρα σου. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να ζητήσω. Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ, οπότε είναι πραγματικά υπέροχα».
Όσον αφορά στη συμπεριφορά του Μπένι Μπλάνκο, η τραγουδίστρια στάθηκε περισσότερο στη θετική του προσωπικότητα, σημειώνοντας: «Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Είναι πολύ διασκεδαστικός, αυθόρμητος και του αρέσει να μιλάει».
Το ζευγάρι που γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν ήταν έφηβοι και στη συνέχεια συνεργάστηκε στη μουσική, προτού η φιλία τους εξελιχθεί σε ερωτική σχέση το 2023, δημιούργησε το άλμπουμ τους «I Said I Love You First», που κυκλοφόρησε το 2025.
Το άλμπουμ βρέθηκε στη δεύτερη θέση του Billboard 200 και απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Dance Pop Recording.
Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή για να ερωτηθεί εάν εκείνος έχει τον έλεγχο όσον αφορά στα μουσικά τους πρότζεκτ: «Τυχαίνει να είναι πολύ πιο έμπειρος σε αυτόν τον χώρο από εμένα και εκτιμώ πραγματικά τις συμβουλές και την καθοδήγησή του, όμως ποτέ δεν πήρε τον έλεγχο για τίποτα. Αντιθέτως, εγώ ήθελα να το κάνει και εκείνος απλώς μου είπε "Όχι, θέλω οι αποφάσεις σου να είναι δικές σου". Και ήταν πολύ εύκολο», εξήγησε.
Η Γκόμεζ ανεφερε ακόμη πως δεν θα είχε πρόβλημα να δημιουργήσουν ξανά μουσική μαζί, ωστόσο δεν επιθυμεί η συνεργασία αυτή να είναι μόνιμη: «Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάθε άλμπουμ μαζί του, αλλά το απόλαυσα και τώρα έχουμε μια κοινή ανάμνηση. Κάναμε κάτι μαζί», τόνισε.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο People και επισήμανε πως είναι πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ, ενώ αποκάλυψε και τα στοιχεία που αγαπά περισσότερο στον χαρακτήρα του συζύγου της. Παράλληλα μίλησε και για την επαγγελματική τους συνεργασία.
Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει πως αισθάνεται για τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, η Σελένα Γκόμεζ απάντησε: «Το λατρεύω. Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που πραγματικά σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου ακριβώς εκεί που είσαι, όποια κι αν είναι η διάθεσή σου ή η μέρα σου. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να ζητήσω. Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ, οπότε είναι πραγματικά υπέροχα».
Selena Gomez Says She and ‘Joyful’ Husband Benny Blanco Are Still in ‘Honeymoon Stage’ Ahead of First Anniversary (Exclusive) https://t.co/pcnnXl9NwE— People (@people) September 17, 2026
Το ζευγάρι που γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν ήταν έφηβοι και στη συνέχεια συνεργάστηκε στη μουσική, προτού η φιλία τους εξελιχθεί σε ερωτική σχέση το 2023, δημιούργησε το άλμπουμ τους «I Said I Love You First», που κυκλοφόρησε το 2025.
Το άλμπουμ βρέθηκε στη δεύτερη θέση του Billboard 200 και απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Dance Pop Recording.
Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή για να ερωτηθεί εάν εκείνος έχει τον έλεγχο όσον αφορά στα μουσικά τους πρότζεκτ: «Τυχαίνει να είναι πολύ πιο έμπειρος σε αυτόν τον χώρο από εμένα και εκτιμώ πραγματικά τις συμβουλές και την καθοδήγησή του, όμως ποτέ δεν πήρε τον έλεγχο για τίποτα. Αντιθέτως, εγώ ήθελα να το κάνει και εκείνος απλώς μου είπε "Όχι, θέλω οι αποφάσεις σου να είναι δικές σου". Και ήταν πολύ εύκολο», εξήγησε.
Η Γκόμεζ ανεφερε ακόμη πως δεν θα είχε πρόβλημα να δημιουργήσουν ξανά μουσική μαζί, ωστόσο δεν επιθυμεί η συνεργασία αυτή να είναι μόνιμη: «Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάθε άλμπουμ μαζί του, αλλά το απόλαυσα και τώρα έχουμε μια κοινή ανάμνηση. Κάναμε κάτι μαζί», τόνισε.
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