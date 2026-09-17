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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη
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Άλκηστις Πρωτοψάλτη Γιώργος Μαζωνάκης Συναυλία Πάφος

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη

Είναι ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές, είπε συγκινημένη η τραγουδίστρια

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» ερμήνευσε σε συναυλία στην Πάφο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας συγκίνηση.

Η τραγουδίστρια, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας βρέθηκαν στο νησί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και πιασμένοι χέρι χέρι τραγούδησαν μαζί με τους θεατές το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως φάινεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καθώς είχε σημαδέψει με έναν τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Δείτε το βίντεο


Λίγες ημέρες πριν, η τραγουδίστρια είχε αναρτήσει στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά στα 54 του, να τραγουδά το ίδιο τραγούδι μέσα στο αυτοκίνητό του.


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Στα stories της, επιπλέον, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε μία φωτογραφία του καλλιτέχνη από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη» και τον αποχαιρέτησε σημειώνοντας σε αυτή: «Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ' τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη», με το κομμάτι του Στινγκ «Fragile» να συνοδεύει την ανάρτηση.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγούδησε τη «Σωτηρία της ψυχής» σε συναυλία στην Πάφο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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