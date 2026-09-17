Η Μάικι Μάντισον εξήγησε γιατί απέχει από τα social media: Μου φαίνεται κάπως τεράστιο, απέραντο και αγχωτικό
Η Μάικι Μάντισον εξήγησε γιατί απέχει από τα social media: Μου φαίνεται κάπως τεράστιο, απέραντο και αγχωτικό
Η βραβευμένη με 'Οσκαρ ηθοποιός είχε ξεχάσει ακόμη και ότι διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram, μέχρι που ο πατέρας της εντόπισε το παλιό της προφίλ
Αποστάσεις από τα social media έχει αποφασίσει συνειδητά να κρατά η Μάικι Μάντισον, αφού ο ο ψηφιακός κόσμος της φαίνεται «τεράστιος, απέραντος και αγχωτικός».
Μιλώντας στη Vogue, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, είχε ξεχάσει ακόμη και ότι διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram, μέχρι που ο πατέρας της εντόπισε πρόσφατα το παλιό της προφίλ και διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να είναι ενεργό. «Μου φαίνεται κάπως τεράστιο, απέραντο και αγχωτικό», εξομολογήθηκε.
Η ίδια επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει και τη σχέση της με τις κριτικές για τη δουλειά της. Η Μάντισον αναγνώρισε ότι είναι «ευαίσθητη» και ότι αγχώνεται να διαβάζει όσα γράφονται για τις ερμηνείες της. «Δεν νομίζω ότι το είχα κάνει ποτέ μέχρι το “Anora”. Αλλά και τότε μόνο αφού κάποιος μου είπε ότι ήταν ασφαλές και ότι δεν θα πληγώνονταν τα αισθήματά μου», σημείωσε.
Η Μάντισον αναφέρθηκε και στη βράβευσή της με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Anora» το 2025, λέγοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πλήρως όσα συνέβησαν. «Περνάω μερικές φορές μπροστά από το ράφι στο σαλόνι μου και σκέφτομαι: “Ουάου. Μάλλον συνέβη στ’ αλήθεια”», εκμυστηρεύτηκε.
Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τον νέο της ρόλο στην ταινία «The Social Reckoning», τη συνέχεια του «The Social Network» του 2010. Στην ταινία υποδύεται τη Φράνσις Χάουγκεν, την πρώην εργαζόμενη του Facebook που έγινε whistleblower.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στη Vogue, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, είχε ξεχάσει ακόμη και ότι διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram, μέχρι που ο πατέρας της εντόπισε πρόσφατα το παλιό της προφίλ και διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να είναι ενεργό. «Μου φαίνεται κάπως τεράστιο, απέραντο και αγχωτικό», εξομολογήθηκε.
Η ίδια επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει και τη σχέση της με τις κριτικές για τη δουλειά της. Η Μάντισον αναγνώρισε ότι είναι «ευαίσθητη» και ότι αγχώνεται να διαβάζει όσα γράφονται για τις ερμηνείες της. «Δεν νομίζω ότι το είχα κάνει ποτέ μέχρι το “Anora”. Αλλά και τότε μόνο αφού κάποιος μου είπε ότι ήταν ασφαλές και ότι δεν θα πληγώνονταν τα αισθήματά μου», σημείωσε.
Mikey Madison Says She Doesn’t Have Social Media or Read Reviews Because She’s ‘Sensitive’ https://t.co/SGnLcu0YFj— People (@people) September 17, 2026
Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τον νέο της ρόλο στην ταινία «The Social Reckoning», τη συνέχεια του «The Social Network» του 2010. Στην ταινία υποδύεται τη Φράνσις Χάουγκεν, την πρώην εργαζόμενη του Facebook που έγινε whistleblower.
Φωτογραφία: Shutterstock
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