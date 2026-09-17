ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»

Σφοδρές συγκρούσεις των Χούθι με τις κυβερνητικές δυνάμεις: Οι αντάρτες ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Χούθι Διώρυγα του Σουέζ

Σφοδρές συγκρούσεις των Χούθι με τις κυβερνητικές δυνάμεις: Οι αντάρτες ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα

Πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές - Αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε πως 23 στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επιθέσεων των ανταρτών

Σφοδρές συγκρούσεις των Χούθι με τις κυβερνητικές δυνάμεις: Οι αντάρτες ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα
Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι 40 μαχητές τους σκοτώθηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές και σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο. Πύργος τηλεπικοινωνιών βομβαρδίστηκε στην επαρχία Τάιζ, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι - ανάμεσά τους τρία παιδιά -, σύμφωνα με τους Χούθι.

Από την πλευρά του, στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε πως 23 στρατιώτες βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επιθέσεων των Χούθι με πυραύλους και drones στις επαρχίες Τάιζ και Λατζ.

Στη Σαουδική Αραβία, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε νωρίτερα πως ένας Υεμενίτης σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι (μια Σαουδαράβισσα και ένας Πακιστανός) τραυματίστηκαν στην επαρχία Ταΐφ, από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drone που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης