H Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί την Τζόνι Μίτσελ σε βιογραφική ταινία

Ο Κάμερον Κρόου εργάζεται πάνω στην ταινία εδώ και πολλά χρόνια και πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2026. Σε συνέντευξή του στους New York Times το 2025, όταν ρωτήθηκε για τη φιλία του με τη Μίτσελ, απάντησε:

Μέριλ Στριπ θα «συναντήσει» την Τζόνι Μίτσελ , αναλαλμάβοντας να την υποδυθεί σε επερχόμενη βιογραφική ταινία. Φήμες ήθελαν εδώ και καιρό τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε φιλμ αφιερωμένο στη θρυλική τραγουδίστρια, με τον Κλάιβ Ντέιβις, ισχυρό παράγοντα της μουσικής βιομηχανίας, να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της Στριπ.Το πρότζεκτ υπογράφει ο, ο μουσικός συντάκτης που εξελίχθηκε σε σκηνοθέτη. Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Κλάιβ Ντέιβις αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια του ετήσιου πάρτι που οργανώνει στο Λος Άντζελες πριν τα Grammy. Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο βετεράνος της μουσικής βιομηχανίας ανέβηκε στη σκηνή για να υποδεχθεί τους καλεσμένους του και, απευθυνόμενος στη Μίτσελ, δήλωσε ότι θα την ενσαρκώσει η Μέριλ Στριπ στη βιογραφική ταινία του Κρόου.Η Μέριλ Στριπ έχει συνδεθεί με τον ρόλο από το 2024, ωστόσο επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμη. Παράλληλα, το όνομα της Άνια Τέιλορ-Τζόι έχει επίσης ακουστεί για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να υποδυθεί την τραγουδίστρια στα νεανικά της χρόνια.«Είμαι φίλος με τη Τζόνι Μίτσελ. Και το λέω με περηφάνια. Με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν η καλύτερη συνέντευξη που έκανα ποτέ στο Rolling Stone. Η συνέντευξη του 1979, όταν κυκλοφορούσε το άλμπουμ Mingus, ήταν μακράν η καλύτερη που έκανα εκεί».Όταν του ζητήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη βιογραφική ταινία, εξήγησε: «Θα τη γυρίσουμε την επόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα. Σύντομα θα μπορώ να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το ποιοι συμμετέχουν και πώς θα το κάνουμε».Στη συνέχεια, είχε αναφέρει: «Είχα ένα όνειρο για τη δομή του πώς θα αφηγηθούμε αυτή την ιστορία. Έτσι τηλεφώνησα στο σπίτι της και είπα στο δεξί της χέρι ότι είχα αυτό το όνειρο και πως, αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα, να έρθουν πρώτα σε εμένα και θα τους πω την ιδέα μου και βλέπουμε». Όπως θυμάται, η απάντηση ήταν άμεση: «Μου είπε: “Χτυπάνε συνεχώς την πόρτα και η Τζόνι αναρωτιέται γιατί άργησες τόσο να τηλεφωνήσεις. Οπότε ναι, έλα και πες μας ποια είναι η ιδέα σου”».Ο Κρόου είχε συνεχίσει λέγοντας: «Αυτό έγινε πριν από περίπου τέσσεραμισι χρόνια. Η Τζόνι είπε: “Ας περνάμε κάθε Δευτέρα βράδυ μαζί. Θα έρχεσαι εδώ, θα μιλάμε. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις”. Αυτό ακριβώς κάνω όλο αυτό το διάστημα. Ήταν απίστευτα εμπνευστικό — οι πιο βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις που είχα ποτέ με καλλιτέχνη. Το βρίσκω αναζωογονητικό και ανυπομονώ να γυρίσουμε την ταινία».Περιγράφοντας τη Μίτσελ ως «μανιακή συλλέκτρια», ο Κρόου είχε τονίσει: «Έχει κρατήσει όλα τα κοστούμια της, όλα τα ρούχα της, όλα τα όργανά της. Είναι ακόμη και η σπιτονοικοκυρά του διάσημου σπιτιού της στο Λόρελ Κάνιον. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά προσωπική, υπέροχη ματιά στη ζωή και τη μουσική της».