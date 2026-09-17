Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεροβασίλη: Δήλωσε πίστη στον Τσίπρα, επιβεβαιώνει ότι αυτός ενορχήστρωσε οργανωμένο σχέδιο διάλυσής μας
Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεροβασίλη: Δήλωσε πίστη στον Τσίπρα, επιβεβαιώνει ότι αυτός ενορχήστρωσε οργανωμένο σχέδιο διάλυσής μας
«Ας παραιτηθούν επιτέλους, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους, τα σχέδιά τους απέτυχαν» σχολιάζουν
Οργανωμένο σχέδιο διάλυσης βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη η οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την συμμετοχή της στην ΕΛ.Α.Σ, αλλά «εκκρεμεί μία συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα».
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε χωρίς να παραδώσει την βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
«Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς» ανέφεραν κύκλοι της Κουμουνδούρου.
Κατηγορούν την Όλγα Γεροβασίλη ότι «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».
Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως «οποιαδήποτε ένταξη «ανεξάρτητων βουλευτών» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026».
Καλούν όλες και όλους να αναλάβουν την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και καταλήγουν: «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Οχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν».
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε χωρίς να παραδώσει την βουλευτική έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
«Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς» ανέφεραν κύκλοι της Κουμουνδούρου.
Κατηγορούν την Όλγα Γεροβασίλη ότι «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».
Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως «οποιαδήποτε ένταξη «ανεξάρτητων βουλευτών» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026».
Καλούν όλες και όλους να αναλάβουν την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και καταλήγουν: «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Οχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν».
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