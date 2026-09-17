Έμιλι Μπλαντ: Το να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση, δήλωσε η ηθοποιός που ως παιδί είχε τραυλισμό
Έμιλι Μπλαντ: Το να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση, δήλωσε η ηθοποιός που ως παιδί είχε τραυλισμό
Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον τραυλισμό λέγοντας ότι «είναι σαν να έχεις έναν απατεώνα που ζει μέσα στο σώμα σου»
Την πηγή από την οποία αντλεί αυτοπεποίθηση αποκάλυψε η Έιμιλ Μπλαντ. Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν είχε αναφερθεί στον τραυλισμό που είχε, δήλωσε πως η ικανότητά της να μιλάει πλέον με ευχέρεια
«Θεέ μου. Το να μπορώ να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Μπλαντ στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί του επετειακού γκαλά για τα 20 χρόνια του American Institute for Stuttering στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
Το 2020, η Μπλαντ είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι άρχισε να αντιλαμβάνεται τον τραυλισμό της όταν ήταν περίπου έξι ή επτά ετών. Είχε επίσης επισημάνει ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων ο παππούς, ο θείος και ένας ξάδελφός της, έχουν τραυλισμό. «Είναι σαν να έχεις έναν απατεώνα που ζει μέσα στο σώμα σου», είχε πει τότε.
Στην ίδια συνέντευξη η Μπλαντ είχε αποκαλύψει ότι, όταν ήταν 12 ετών, ένας καθηγητής παρατήρησε πως ο τραυλισμός της υποχωρούσε, όταν έκανε μιμήσεις. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε και μία από τις πρώτες αφορμές για να ασχοληθεί με την υποκριτική.
«Δεν θα έλεγα ότι αυτός είναι ο λόγος που στράφηκα στην υποκριτική, αλλά ήταν κάπως συγκλονιστικό την πρώτη φορά που κατάφερα να μιλήσω χωρίς δυσκολία, κάνοντας μια αστεία φωνή ή μια προφορά και προσποιούμενη ότι είμαι κάποιος άλλος», είχε δηλώσει στο PEOPLE στην ετήσια εκδήλωση του AIS το 2022. «Οι άνθρωποι δεν μιλούν αρκετά γι’ αυτό, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα», είχε προσθέσει.
«Είναι βιολογικό και συχνά κληρονομικό και δεν φταις εσύ. Και νομίζω ότι πολύ συχνά πρόκειται για μια δυσκολία για την οποία οι άνθρωποι δέχονται μπούλιγνκ και κοροϊδία. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι πραγματικά είναι και να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το ασφαλές καταφύγιο σε έναν τόσο σπουδαίο οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι εδώ», είχε πει μεταξύ άλλων.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Θεέ μου. Το να μπορώ να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Μπλαντ στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί του επετειακού γκαλά για τα 20 χρόνια του American Institute for Stuttering στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
Το 2020, η Μπλαντ είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι άρχισε να αντιλαμβάνεται τον τραυλισμό της όταν ήταν περίπου έξι ή επτά ετών. Είχε επίσης επισημάνει ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων ο παππούς, ο θείος και ένας ξάδελφός της, έχουν τραυλισμό. «Είναι σαν να έχεις έναν απατεώνα που ζει μέσα στο σώμα σου», είχε πει τότε.
Emily Blunt Opens Up About What Brings Her Confidence Now After Growing Up with a Stutter (Exclusive) https://t.co/mj8QqMXP8L— People (@people) September 17, 2026
«Δεν θα έλεγα ότι αυτός είναι ο λόγος που στράφηκα στην υποκριτική, αλλά ήταν κάπως συγκλονιστικό την πρώτη φορά που κατάφερα να μιλήσω χωρίς δυσκολία, κάνοντας μια αστεία φωνή ή μια προφορά και προσποιούμενη ότι είμαι κάποιος άλλος», είχε δηλώσει στο PEOPLE στην ετήσια εκδήλωση του AIS το 2022. «Οι άνθρωποι δεν μιλούν αρκετά γι’ αυτό, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα», είχε προσθέσει.
«Είναι βιολογικό και συχνά κληρονομικό και δεν φταις εσύ. Και νομίζω ότι πολύ συχνά πρόκειται για μια δυσκολία για την οποία οι άνθρωποι δέχονται μπούλιγνκ και κοροϊδία. Γι’ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι πραγματικά είναι και να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το ασφαλές καταφύγιο σε έναν τόσο σπουδαίο οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι εδώ», είχε πει μεταξύ άλλων.
Φωτογραφία: Shutterstock
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