Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Η Τσέις Σούι Γουόντερς εντάσσεται στο καστ της κωμωδίας «Naughty» στο πλευρό των Τζένιφερ Άνιστον και Πίτερ Ντίνκλατζ
Η Τσέις Σούι Γουόντερς εντάσσεται στο καστ της κωμωδίας «Naughty» στο πλευρό των Τζένιφερ Άνιστον και Πίτερ Ντίνκλατζ
Η Ολίβια Γουάιλντ υπογράφει τη σκηνοθεσία - Πρόκειται για μία χριστουγεννιάτικη ταινία σε σενάριο του Τζίμι Γουόρντεν
Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα ετοιμάζεται να μπει η Τσέις Σούι Γουόντερς η οποία ξεχώρισε με την ερμηνεία της στη σειρά «The Studio», για τον νέο της κινηματογραφικό ρόλο. Η ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της νέας κωμωδίας της Universal Pictures με τίτλο «Naughty» όπου θα συμπρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Τζένιφερ 'Ανιστον και του Πίτερ Ντίνκλατζ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ολίβια Γουάιλντ.
Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Τζίμι Γουόρντεν, βασισμένο σε δική του ιδέα. Η υπόθεση εστιάζει στην Mallory ('Ανιστον), η οποία στην προσπάθειά της να κερδίσει την επιμέλεια του γιου της από τον τοξικό πρώην σύζυγό της, αποφασίζει να αναζητήσει τον 'Αγιο Βασίλη (Ντίνκλατζ) και να τον πείσει να καταθέσει υπέρ της στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με το Deadline, η Γουόντερς φέρεται ότι θα υποδυθεί τη φίλη που θα συνοδεύσει την 'Ανιστον στο επεισοδιακό της ταξίδι προς τον Βόρειο Πόλο.
Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία LuckyChap μαζί με την Ολίβια Γουάιλντ και τον Τζίμι Γουόρντεν, ενώ η Universal Pictures προγραμματίζει την κυκλοφορία της στις αίθουσες για τις 5 Νοεμβρίου 2027.
Παράλληλα, η Γουόντερς στις αρχές του επόμενου έτους θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της A24, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέρεμι Σόλνιερ, ενώ θα συμμετάσχει και στη βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά με τίτλο «Samo Lives», σε σενάριο και σκηνοθετική επιμέλεια του Τζούλιους Ονάχ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Τζίμι Γουόρντεν, βασισμένο σε δική του ιδέα. Η υπόθεση εστιάζει στην Mallory ('Ανιστον), η οποία στην προσπάθειά της να κερδίσει την επιμέλεια του γιου της από τον τοξικό πρώην σύζυγό της, αποφασίζει να αναζητήσει τον 'Αγιο Βασίλη (Ντίνκλατζ) και να τον πείσει να καταθέσει υπέρ της στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με το Deadline, η Γουόντερς φέρεται ότι θα υποδυθεί τη φίλη που θα συνοδεύσει την 'Ανιστον στο επεισοδιακό της ταξίδι προς τον Βόρειο Πόλο.
EXCLUSIVE: 'The Studio' scene stealer Chase Sui Wonders is set to join Jennifer Aniston and Peter Dinklage in the Universal pic 'Naughty' from director Olivia Wilde.— Deadline (@DEADLINE) September 17, 2026
Jimmy Warden penned the script that Wilde will direct. The project originates from a spec script by Warden…
Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία LuckyChap μαζί με την Ολίβια Γουάιλντ και τον Τζίμι Γουόρντεν, ενώ η Universal Pictures προγραμματίζει την κυκλοφορία της στις αίθουσες για τις 5 Νοεμβρίου 2027.
Παράλληλα, η Γουόντερς στις αρχές του επόμενου έτους θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της A24, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέρεμι Σόλνιερ, ενώ θα συμμετάσχει και στη βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά με τίτλο «Samo Lives», σε σενάριο και σκηνοθετική επιμέλεια του Τζούλιους Ονάχ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα