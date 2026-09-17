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Η Τσέις Σούι Γουόντερς εντάσσεται στο καστ της κωμωδίας «Naughty» στο πλευρό των Τζένιφερ Άνιστον και Πίτερ Ντίνκλατζ
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Τσέις Σούι Γουόντερς Τζένιφερ Άνιστον Πίτερ Ντίνκλατζ

Η Τσέις Σούι Γουόντερς εντάσσεται στο καστ της κωμωδίας «Naughty» στο πλευρό των Τζένιφερ Άνιστον και Πίτερ Ντίνκλατζ

Η Ολίβια Γουάιλντ υπογράφει τη σκηνοθεσία - Πρόκειται για μία χριστουγεννιάτικη ταινία σε σενάριο του Τζίμι Γουόρντεν

Η Τσέις Σούι Γουόντερς εντάσσεται στο καστ της κωμωδίας «Naughty» στο πλευρό των Τζένιφερ Άνιστον και Πίτερ Ντίνκλατζ
Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα ετοιμάζεται να μπει η Τσέις Σούι Γουόντερς η οποία ξεχώρισε με την ερμηνεία της στη σειρά «The Studio», για τον νέο της κινηματογραφικό ρόλο. Η ηθοποιός εντάσσεται στο καστ της νέας κωμωδίας της Universal Pictures με τίτλο «Naughty» όπου θα συμπρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Τζένιφερ 'Ανιστον και του Πίτερ Ντίνκλατζ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ολίβια Γουάιλντ.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Τζίμι Γουόρντεν, βασισμένο σε δική του ιδέα. Η υπόθεση εστιάζει στην Mallory ('Ανιστον), η οποία στην προσπάθειά της να κερδίσει την επιμέλεια του γιου της από τον τοξικό πρώην σύζυγό της, αποφασίζει να αναζητήσει τον 'Αγιο Βασίλη (Ντίνκλατζ) και να τον πείσει να καταθέσει υπέρ της στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Deadline, η Γουόντερς φέρεται ότι θα υποδυθεί τη φίλη που θα συνοδεύσει την 'Ανιστον στο επεισοδιακό της ταξίδι προς τον Βόρειο Πόλο.


Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία LuckyChap μαζί με την Ολίβια Γουάιλντ και τον Τζίμι Γουόρντεν, ενώ η Universal Pictures προγραμματίζει την κυκλοφορία της στις αίθουσες για τις 5 Νοεμβρίου 2027.

Παράλληλα, η Γουόντερς στις αρχές του επόμενου έτους θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της A24, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέρεμι Σόλνιερ, ενώ θα συμμετάσχει και στη βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά με τίτλο «Samo Lives», σε σενάριο και σκηνοθετική επιμέλεια του Τζούλιους Ονάχ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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