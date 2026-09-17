Αντζελίνα Τζολί για τη νέα της ταινία: Πέρασα κάτι δύσκολο και έγραψα το σενάριο για τη δική μου ίαση

Ποτέ δεν πίστευε πραγματικά ότι θα γυριζόταν, πρόσθεσε για το «Without Blood», το σενάριο και τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει





Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Σάλμα Χάγιεκ Πινό και ο Ντεμιάν Μπισίρ, υποδυόμενοι δύο ανθρώπους που ξανασυναντιούνται μετά τον πόλεμο και το τραύμα που άφησε πίσω του. Όπως τόνισε η Τζολί στο PEOPLE, η συγγραφή και η σκηνοθεσία της συναισθηματικά φορτισμένης μεταφοράς της νουβέλας του Αλεσάντρο Μπαρίκο, που κυκλοφόρησε το 2002, ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια.



«Κάποιος μου είχε δώσει αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία». Περνούσα μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου και αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα πράγματα που είχα μαζί μου στις αποσκευές μου, αυτό το βιβλίο», εξομολογήθηκε.







«Πέρασα κάτι δύσκολο και αυτό το βιβλίο ήταν κάτι που, για τη δική μου προσωπική ίαση, με έκανε να γράψω το σενάριο, απλώς για να μείνω μαζί του, να το επεξεργαστώ» , εξήγησε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία αναγνώρισε ότι «ποτέ δεν πίστευε πραγματικά ότι η ταινία θα γυριζόταν. Δεν το έκανα για να το μοιραστώ ποτέ με άλλους».







Τότε μπήκε στο πρότζεκτ η Σάλμα Χάγιεκ, η οποία δέχτηκε τον ρόλο όταν έμαθε ότι η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία της Marvel «Eternals» του 2021 θα αναλάμβανε τη σκηνοθεσία. Χαρακτηρίζοντας την Αντζελίνα Τζολί «καταπληκτική σκηνοθέτιδα, αλλά και φίλη», θυμάται ότι οι συζητήσεις τους για τις αποχρώσεις του «Without Blood» ήταν «απολαυστικές».



«Λατρεύω τον τρόπο που σκέφτεται και την καταλαβαίνω. Όταν ξέρεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει, νιώθεις ασφάλεια και μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες», δήλωσε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στο ίδιο μέσο.



Το τρέιλερ της ταινίας



Κλείσιμο

Μεγάλο μέρος του «Without Blood» επικεντρώνεται στη Νίνα της Χάγιεκ και στον Τίτο του Μπισίρ, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι για μια πράξη βίας που συνέβη δεκαετίες νωρίτερα και για τις περίπλοκες συνέπειές της.



Η σύγκρουση, επισήμανε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, «αλλάζει την πορεία της ζωής σου. Επιστρέφουμε στο σημείο όπου σπάσαμε, μέσα σε αυτόν τον ατελείωτο κύκλο. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε αυτό για τον εαυτό μας ως άνθρωποι, τόσο περισσότερο μπορούμε να εξελιχθούμε, να διορθώσουμε την πορεία μας ή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από πού χρειαζόμαστε απαντήσεις».



Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι: «Πάρα πολλοί από εμάς θα θέλαμε να καθίσουμε απέναντι από κάποιον σε ένα τραπέζι, να τον καταλάβουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας καταλάβει κι εκείνος πιο βαθιά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτό».



Μέσα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο γεννήθηκε η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί . Όπως αποκάλυψε η ίδια, έγραψε το σενάριο για το « Without Blood » ως μια προσωπική διαδικασία ίασης και χωρίς αρχικά να πιστεύει ότι η ιστορία θα μεταφερόταν ποτέ στη μεγάλη οθόνη.Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Σάλμα Χάγιεκ Πινό και ο Ντεμιάν Μπισίρ, υποδυόμενοι δύο ανθρώπους που ξανασυναντιούνται μετά τον πόλεμο και το τραύμα που άφησε πίσω του. Όπως τόνισε η Τζολί στο PEOPLE, η συγγραφή και η σκηνοθεσία της συναισθηματικά φορτισμένης μεταφοράς της νουβέλας του Αλεσάντρο Μπαρίκο, που κυκλοφόρησε το 2002, ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια.«Κάποιος μου είχε δώσει αυτό το βιβλίο πριν από μία δεκαετία». Περνούσα μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου και αυτό ήταν ένα από τα ελάχιστα πράγματα που είχα μαζί μου στις αποσκευές μου, αυτό το βιβλίο», εξομολογήθηκε.Η σταρ του Χόλιγουντ θυμήθηκε ότι «έπρεπε να φύγω από κάπου και είχα απλώς τις αποσκευές μου, και αυτό ήταν που είχα μαζί μου». Το βιβλίο του Μπαρίκο, που εκτυλίσσεται μετά το τέλος ενός απροσδιόριστου πολέμου, αποτέλεσε τότε την ιδανική πηγή έμπνευσης.«Πέρασα κάτι δύσκολο και αυτό το βιβλίο ήταν κάτι που, για τη δική μου προσωπική ίαση, με έκανε να γράψω το σενάριο, απλώς για να μείνω μαζί του, να το επεξεργαστώ»«ποτέ δεν πίστευε πραγματικά ότι η ταινία θα γυριζόταν. Δεν το έκανα για να το μοιραστώ ποτέ με άλλους».Όταν, χρόνια αργότερα, τη ρώτησαν αν «είχε κάποιο υλικό», η Τζολί δίστασε να το αναλάβει και σκηνοθετικά. «Ήξερα ότι θα ήταν κάτι βαρύ να το προσεγγίσω και δεν είναι μια εύκολη ταινία. Και δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς σπουδαίους ηθοποιούς».Τότε μπήκε στο πρότζεκτ η Σάλμα Χάγιεκ, η οποία δέχτηκε τον ρόλο όταν έμαθε ότι η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία της Marvel «Eternals» του 2021 θα αναλάμβανε τη σκηνοθεσία. Χαρακτηρίζοντας την Αντζελίνα Τζολί «καταπληκτική σκηνοθέτιδα, αλλά και φίλη», θυμάται ότι οι συζητήσεις τους για τις αποχρώσεις του «Without Blood» ήταν «απολαυστικές».«Λατρεύω τον τρόπο που σκέφτεται και την καταλαβαίνω. Όταν ξέρεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει, νιώθεις ασφάλεια και μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες», δήλωσε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στο ίδιο μέσο.Μεγάλο μέρος του «Without Blood» επικεντρώνεται στη Νίνα της Χάγιεκ και στον Τίτο του Μπισίρ, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι για μια πράξη βίας που συνέβη δεκαετίες νωρίτερα και για τις περίπλοκες συνέπειές της.Η σύγκρουση, επισήμανε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, «αλλάζει την πορεία της ζωής σου. Επιστρέφουμε στο σημείο όπου σπάσαμε, μέσα σε αυτόν τον ατελείωτο κύκλο. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε αυτό για τον εαυτό μας ως άνθρωποι, τόσο περισσότερο μπορούμε να εξελιχθούμε, να διορθώσουμε την πορεία μας ή να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από πού χρειαζόμαστε απαντήσεις».Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι: «Πάρα πολλοί από εμάς θα θέλαμε να καθίσουμε απέναντι από κάποιον σε ένα τραπέζι, να τον καταλάβουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας καταλάβει κι εκείνος πιο βαθιά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτό».

Γελώντας, η Αντελίνα Τζολί κατέληξε: «Ίσως θα έπρεπε να προτείνουμε στον κόσμο να πάρει μαζί του στην ταινία το άτομο με το οποίο έχει προβλήματα και μετά να καθίσουν μαζί σε ένα τραπέζι. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πείραμα αυτής της ταινίας».



Φωτογραφία: Shutterstock