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Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Μετά από έρευνα που έγινε σε σπίτι 44χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 φυτά κάνναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών
Στη σύλληψη ενός 44χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών προχώρησε την Τετάρτη (16/9) στην Πτολεμαΐδα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 44χρονου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύστημα δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών (φωτισμού – θερμότητας) για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών κάνναβης.
Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-8 φυτά κάνναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών,
-48 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-σκηνή καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου,
-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (λαμπτήρες φωτός-θερμότητας και εξαερισμός) και
-τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 44χρονου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύστημα δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών (φωτισμού – θερμότητας) για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών κάνναβης.
Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-8 φυτά κάνναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών,
-48 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-σκηνή καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου,
-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (λαμπτήρες φωτός-θερμότητας και εξαερισμός) και
-τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
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