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Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Πτολεμαΐδα καλλιέργεια νακρωτικών Σύλληψη

Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο

Μετά από έρευνα που έγινε σε σπίτι 44χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 φυτά κάνναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών

Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
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Στη σύλληψη ενός 44χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών προχώρησε την Τετάρτη (16/9) στην Πτολεμαΐδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 44χρονου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύστημα δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών (φωτισμού – θερμότητας) για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών κάνναβης.

Συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα 44χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια φυτών κάνναβης

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8 φυτά κάνναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών,
-48 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-σκηνή καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου,
Κλείσιμο
-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (λαμπτήρες φωτός-θερμότητας και εξαερισμός) και
-τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών στην Πτολεμαϊδα, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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