Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν

Στο επίκεντρο της συζήτησης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και οι προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας