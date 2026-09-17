Ευρωβόλεϊ 2026: Η Φινλανδία στον δρόμο της Εθνικής για τα προημιτελικά
Ευρωβόλεϊ 2026: Η Φινλανδία στον δρόμο της Εθνικής για τα προημιτελικά
Οι Φινλανδοί γνώρισαν αναπάντεχη ήττα από την Εσθονία και τερμάτισαν στην 2η θέση του ομίλου τους με αποτέλεσμα να βρεθούν στο δρόμο της Ελλάδας
Τη Φινλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική ανδρών στη φάση των «16» του Ευρωβόλεϊ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση στο Τορίνο.
Η Φινλανδία είχε την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση στον Γ’ όμιλο, ωστόσο την έχασε στο φινάλε της πρώτης φάσης. Στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Εσθονία, αποτέλεσμα που την έφερε στη δεύτερη θέση της τελικής βαθμολογίας, με το Βέλγιο να τερματίζει πρώτο.
Έτσι, η Φινλανδία διασταυρώνεται με την Ελλάδα στη φάση των «16», σε μία αναμέτρηση νοκ άουτ που θα κρίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ.
Η Φινλανδία είχε την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση στον Γ’ όμιλο, ωστόσο την έχασε στο φινάλε της πρώτης φάσης. Στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Εσθονία, αποτέλεσμα που την έφερε στη δεύτερη θέση της τελικής βαθμολογίας, με το Βέλγιο να τερματίζει πρώτο.
Έτσι, η Φινλανδία διασταυρώνεται με την Ελλάδα στη φάση των «16», σε μία αναμέτρηση νοκ άουτ που θα κρίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ.
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