Aϊτόρ: Είναι μια μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Aϊτόρ: Είναι μια μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Ο μεσοεπιθετικός των Κρητικών δεν έκρυψε τη χαρά του για τη σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη επί της Χοφενχάϊμ
Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη φετινή League Phase του UEFA Europa League. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε με 2-0 της Χοφενχάϊμ και ο Αϊτόρ δεν έκρυψε τη χαρά του για την κατάκτηση της νίκης.
Ο Ισπανός εξτρέμ άνοιξε το σκορ του αγώνα και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τους «ασπρόμαυρους» να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στην γερμανική ομάδα.
Ο ίδιος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για την ομάδα. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο. Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδια, θα παλέψουμε και θα υποφέρουμε.
Είναι μία δύσκολη διοργάνωση γιατί παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Κέναν το έκανε πολύ καλά στη φάση του 1-0. Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και το έκανα καλά. Πήγε καλά νομίζω».
Ο Ισπανός εξτρέμ άνοιξε το σκορ του αγώνα και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τους «ασπρόμαυρους» να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στην γερμανική ομάδα.
Ο ίδιος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μία ιστορική βραδιά για την ομάδα. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα και τον κόσμο. Είναι μία μεγάλη βραδιά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα κι εγώ σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδια, θα παλέψουμε και θα υποφέρουμε.
Είναι μία δύσκολη διοργάνωση γιατί παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά θα προσπαθούμε κάθε φορά και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Κέναν το έκανε πολύ καλά στη φάση του 1-0. Ο τερματοφύλακας ερχόταν προς τα αριστερά μου και το έκανα καλά. Πήγε καλά νομίζω».
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