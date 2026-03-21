Πένι Λάνκαστερ για την ερωτική της ζωή με τον Ροντ Στιούαρτ μετά από 26 χρόνια γάμου: Το παρακάνουμε με τον ρομαντισμό
Πένι Λάνκαστερ για την ερωτική της ζωή με τον Ροντ Στιούαρτ μετά από 26 χρόνια γάμου: Το παρακάνουμε με τον ρομαντισμό
Το 54χρονο μοντέλο γνώρισε τον 81χρονο τραγουδιστή το 1999 και το 2007 παντρεύτηκαν
Την ερωτική της ζωή με τον Ροντ Στιούαρτ μετά από 26 χρόνια γάμου περιέγραψε η Πένι Λάνκαστερ, εξηγώντας πώς διατηρούν τη σχέση τους ζωντανή, καθώς τα στοιχεία φλερτ και ρομαντισμού είναι ακόμη έντονα μεταξύ τους.
Το 54χρονο μοντέλο γνώρισε τον 81χρονο καλλιτέχνη το 1999, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, και όπως ανέφερε, η μεταξύ τους χημεία παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Μιλώντας στην εφημερίδα The Sun για τη δυναμική της σχέσης τους, η Λάνκαστερ περιέγραψε την έντονη συναισθηματική και ερωτική σύνδεση που έχουν: «Το παρακάνουμε με τον ρομαντισμό. Όσο πιο ρομαντικό είναι, τόσο το καλύτερο. Έχουμε μια εξαιρετική σύνδεση σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει μια ενέργεια ανάμεσά μας».
Αναφερόμενη στον χαρακτήρα του Ροντ Στιούαρτ στη σχέση τους, εξήγησε ότι μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά η ισορροπία διατηρείται: «Μπορεί να είναι απαιτητικός και να χρειάζεται πολλή προσοχή, αλλά αυτό είναι εντάξει, γιατί είμαι καλή στο να τη δίνω. Μου δίνει κι εκείνος πολλή προσοχή, λειτουργεί και από τις δύο πλευρές».
Παράλληλα, τόνισε ότι η καθημερινή τους επαφή και το χιούμορ παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση τους: «Φλερτάρουμε και κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελάει, έχουμε στιγμές που είμαστε μόνο οι δυο μας και δεν μας περιβάλλουν άλλοι άνθρωποι, είτε είναι οικογένεια, φίλοι ή συνεργάτες».
Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Άλιστερ, το 2005, παντρεύτηκε το 2007 και το 2011 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους, Έιντεν. Ο Ροντ Στιούαρτ έχει ακόμη έξι παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.
Σε παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση, η Πένι Λάνκαστερ είχε συγκινηθεί μιλώντας για την αρχή της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της εννέα μήνες μετά τη γνωριμία τους, καθώς στενός συνεργάτης του είχε κρίνει ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για μια νέα σχέση μετά το διαζύγιό του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το 54χρονο μοντέλο γνώρισε τον 81χρονο καλλιτέχνη το 1999, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, και όπως ανέφερε, η μεταξύ τους χημεία παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Μιλώντας στην εφημερίδα The Sun για τη δυναμική της σχέσης τους, η Λάνκαστερ περιέγραψε την έντονη συναισθηματική και ερωτική σύνδεση που έχουν: «Το παρακάνουμε με τον ρομαντισμό. Όσο πιο ρομαντικό είναι, τόσο το καλύτερο. Έχουμε μια εξαιρετική σύνδεση σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει μια ενέργεια ανάμεσά μας».
Αναφερόμενη στον χαρακτήρα του Ροντ Στιούαρτ στη σχέση τους, εξήγησε ότι μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά η ισορροπία διατηρείται: «Μπορεί να είναι απαιτητικός και να χρειάζεται πολλή προσοχή, αλλά αυτό είναι εντάξει, γιατί είμαι καλή στο να τη δίνω. Μου δίνει κι εκείνος πολλή προσοχή, λειτουργεί και από τις δύο πλευρές».
Penny Lancaster, 54, says Rod Stewart, 81, is 'demanding and still lays it on thick' as she reveals how they keep their sex life 'hot' after 26 years of marriage https://t.co/5hfBRy5F2j— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 21, 2026
Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Άλιστερ, το 2005, παντρεύτηκε το 2007 και το 2011 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους, Έιντεν. Ο Ροντ Στιούαρτ έχει ακόμη έξι παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.
Σε παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση, η Πένι Λάνκαστερ είχε συγκινηθεί μιλώντας για την αρχή της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της εννέα μήνες μετά τη γνωριμία τους, καθώς στενός συνεργάτης του είχε κρίνει ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για μια νέα σχέση μετά το διαζύγιό του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
