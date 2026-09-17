Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μέλη συμμορίας ανατινάζουν ΑΤΜ στη Φθιώτιδα
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μέλη συμμορίας ανατινάζουν ΑΤΜ στη Φθιώτιδα
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, για να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση μελών εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και σε περίπτωση έκρηξης και αφαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας παρουσιάζει το protothema.gr.
Στα βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που τα μέλη της ομάδας εισβάλουν (τον Δεκέμβριο του 2023) σε σούπερ μάρκετ και προκαλούν έκρηξη στο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων στη Φθιώτιδα.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, για να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.
Δείτε τα βίντεο:
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και περί περιορισμών κατά τη μεταφορά – καύση φωτοβολίδων-βεγγαλικών πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα με επτά φυσίγγια, δύο ασύρματοι πομποδέκτες, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, αναδιπλούμενο μαχαίρι, δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων, εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων, μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων, ρολόι χειρός, πλήθος κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, καθώς και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.ό τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον δύο περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.
Στα βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που τα μέλη της ομάδας εισβάλουν (τον Δεκέμβριο του 2023) σε σούπερ μάρκετ και προκαλούν έκρηξη στο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων στη Φθιώτιδα.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, για να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.
Δείτε τα βίντεο:
Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσηςΓια τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και σε περιοχή της Κορινθίας, οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και περί περιορισμών κατά τη μεταφορά – καύση φωτοβολίδων-βεγγαλικών πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα με επτά φυσίγγια, δύο ασύρματοι πομποδέκτες, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, αναδιπλούμενο μαχαίρι, δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων, εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων, μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων, ρολόι χειρός, πλήθος κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, καθώς και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.ό τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον δύο περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα