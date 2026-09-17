Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μέλη συμμορίας ανατινάζουν ΑΤΜ στη Φθιώτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
ATM Φθιώτιδα Βίντεο Κλοπές Εγκληματική οργάνωση Έκρηξη

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μέλη συμμορίας ανατινάζουν ΑΤΜ στη Φθιώτιδα

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, για να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μέλη συμμορίας ανατινάζουν ΑΤΜ στη Φθιώτιδα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση μελών εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και σε περίπτωση έκρηξης και αφαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας παρουσιάζει το protothema.gr.

Στα βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που τα μέλη της ομάδας εισβάλουν (τον Δεκέμβριο του 2023) σε σούπερ μάρκετ και προκαλούν έκρηξη στο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων στη Φθιώτιδα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, για να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Δείτε τα βίντεο:



Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και σε περιοχή της Κορινθίας, οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Κλείσιμο
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και περί περιορισμών κατά τη μεταφορά – καύση φωτοβολίδων-βεγγαλικών πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα με επτά φυσίγγια, δύο ασύρματοι πομποδέκτες, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, αναδιπλούμενο μαχαίρι, δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων, εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων, μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων, ρολόι χειρός, πλήθος κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, καθώς και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.ό τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον δύο περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης