Σελένα Γκόμεζ: Η φωτογραφία με ένα μωρό και το υπονοούμενο ότι θέλει να γίνει μητέρα
Σελένα Γκόμεζ: Η φωτογραφία με ένα μωρό και το υπονοούμενο ότι θέλει να γίνει μητέρα
Η τραγουδίστρια και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν πριν από έναν χρόνο
Με ένα μωρό φωτογραφήθηκε η Σελένα Γκόμεζ, αφήνοντας ένα υπονοούμενο ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να γίνει μητέρα.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μία εικόνα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με ένα μικρό κορίτσι. Στο στιγμιότυπο, η Γκόμεζ εμφανίζεται να κρατάει το χέρι του μωρού, σημειώνοντας πάνω στο story που έκανε: «Μια μέρα...» προσθέτοντας emoji που δείχνουν συγκίνηση και σκέψη για το μέλλον.
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να γίνει μητέρα και να δημιουργήσει οικογένεια με τον σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Γκόμεζ είχε δημοσιεύσει ένα Instagram Story με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Wizards Beyond Waverly Place», τη συνέχεια του «Wizards of Waverly Place».
«Η Άλεξ Ρούσο είναι μαμά», είχε γράψει, αναφερόμενη στον χαρακτήρα που υποδύθηκε. «Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ» είχε προσθέσει. Στην ανάρτηση είχε συμπεριλάβει ένα απόσπασμα από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Disney+.
Σε επεισόδιο του «Jay Shetty Podcast» τον Μάρτιο, η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο είχαν μιλήσει για την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, προφανώς, αλλά αγαπώ τα παιδιά» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια και είχε συμπληρώσει: «Μου αρέσει να τα κάνω να γελούν, είναι τόσο γλυκά. Οπότε, σίγουρα, όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα ενθουσιαστώ πολύ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μία εικόνα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με ένα μικρό κορίτσι. Στο στιγμιότυπο, η Γκόμεζ εμφανίζεται να κρατάει το χέρι του μωρού, σημειώνοντας πάνω στο story που έκανε: «Μια μέρα...» προσθέτοντας emoji που δείχνουν συγκίνηση και σκέψη για το μέλλον.
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να γίνει μητέρα και να δημιουργήσει οικογένεια με τον σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Γκόμεζ είχε δημοσιεύσει ένα Instagram Story με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Wizards Beyond Waverly Place», τη συνέχεια του «Wizards of Waverly Place».
«Η Άλεξ Ρούσο είναι μαμά», είχε γράψει, αναφερόμενη στον χαρακτήρα που υποδύθηκε. «Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ» είχε προσθέσει. Στην ανάρτηση είχε συμπεριλάβει ένα απόσπασμα από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Disney+.
Σε επεισόδιο του «Jay Shetty Podcast» τον Μάρτιο, η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο είχαν μιλήσει για την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, προφανώς, αλλά αγαπώ τα παιδιά» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια και είχε συμπληρώσει: «Μου αρέσει να τα κάνω να γελούν, είναι τόσο γλυκά. Οπότε, σίγουρα, όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα ενθουσιαστώ πολύ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα