Ο Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε πώς θα γιορτάσει την πρώτη επέτειο γάμου με τη Σελένα Γκόμεζ, η περίεργη παράδοση που ακολουθούν με την τούρτα
Ο Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε πώς θα γιορτάσει την πρώτη επέτειο γάμου με τη Σελένα Γκόμεζ, η περίεργη παράδοση που ακολουθούν με την τούρτα
Ο μουσικός παραγωγός και η τραγουδίστρια έχουν φυλάξει κομμάτια από το γαμήλιο κέικ για να το απολαύσουν έναν χρόνο μετά
Την πρώτη τους επέτειο γάμου ετοιμάζονται να γιορτάσουν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο, με τον μουσικό παραγωγό να αποκαλύπτει τα σχέδιά τους, καθώς και την περίεργη παράδοση που ακολουθεί η οικογένεια της τραγουδίστριας για την περίσταση αυτή.
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο 38χρονος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» και εξομολογήθηκε πως θέλουν να περάσουν «χαλαρά» την επέτειό τους, τρώγοντας ένα κομμάτι από την τούρτα του γάμου τους, το οποίο έχουν κρατήσει από τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο Μπένι Μπλάνκο εξήγησε πως η γιαγιά της Γκόμεζ ήταν εκείνη που του ανέφερε πως έπρεπε να φυλάξουν την τούρτα του γάμου τους για το μέλλον: «Δεν ήξερα καν ότι ήταν παράδοση. Μου το είπε η γιαγιά της. Όταν ήμασταν στον γάμο, μου είπε "Πρέπει να κρατήσουμε την τούρτα". Και εγώ της είπα "Τι εννοείς να κρατήσουμε την τούρτα;". Και μου είπε "Πρέπει να κρατήσουμε την τούρτα". Και τη ρώτησα γιατί. Και μου απάντησε "Πρέπει να τη φας"», είπε.
«Έχουμε τα ανθρωπάκια στην κορυφή. Ολόκληρη η τούρτα δεν υπάρχει, γιατί ο Μάρτι έφαγε ένα μέρος της πριν έρθει η ώρα να την κόψουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια ο μουσικός παραγωγός, αναφερόμενος στον συμπρωταγωνιστή και στενό φίλο της Γκόμεζ, Μάρτιν Σορτ. «Μάλλον ο Μάρτι νόμιζε ότι ήταν μια μικρή διακοσμητική τούρτα, οπότε απλώς άρχισε να την τρώει με το χέρι του και μετά έπρεπε να τη συναρμολογήσουν ξανά», συμπλήρωσε με χιούμορ.
Ο Μπλάνκο αστειεύτηκε, σημειώνοντας πως ελπίζει αυτή η παράδοση να μην συνεχιστεί: «Οπότε ναι, μας έχουν μείνει έξι κομμάτια. Ελπίζω να πρέπει να τη φάμε μόνο για τον πρώτο χρόνο. Ελπίζω αυτή να είναι η μοναδική παράδοση. Δεν θέλω να τρώω αυτή την τούρτα και στον έκτο χρόνο. Δεν την τύλιξα καν σωστά. Μπορεί τώρα να έχει γεμίσει τρίχες».
Η παρουσιάστρια Μπους Χάγκερ, έπειτα, τον ρώτησε αν έχουν προγραμματίσει κάτι άλλο για την επέτειό τους, με τον ίδιο να απαντά: «Θέλαμε απλώς να είμαστε χαλαρά. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχουμε πάει παντού», εξήγησε και κατέληξε: «Δεν έχω κοιμηθεί στο δικό μου κρεβάτι εδώ και τέσσερις μήνες. Και είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να χαλαρώνουμε. Θέλουμε να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω. Ίσως δούμε τις ομιλίες μας από τον γάμο ή κάτι τέτοιο».
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο 38χρονος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» και εξομολογήθηκε πως θέλουν να περάσουν «χαλαρά» την επέτειό τους, τρώγοντας ένα κομμάτι από την τούρτα του γάμου τους, το οποίο έχουν κρατήσει από τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο Μπένι Μπλάνκο εξήγησε πως η γιαγιά της Γκόμεζ ήταν εκείνη που του ανέφερε πως έπρεπε να φυλάξουν την τούρτα του γάμου τους για το μέλλον: «Δεν ήξερα καν ότι ήταν παράδοση. Μου το είπε η γιαγιά της. Όταν ήμασταν στον γάμο, μου είπε "Πρέπει να κρατήσουμε την τούρτα". Και εγώ της είπα "Τι εννοείς να κρατήσουμε την τούρτα;". Και μου είπε "Πρέπει να κρατήσουμε την τούρτα". Και τη ρώτησα γιατί. Και μου απάντησε "Πρέπει να τη φας"», είπε.
Benny Blanco Shares How He and Wife Selena Gomez Plan to Celebrate Their First Wedding Anniversary https://t.co/iYBS7slHeJ— People (@people) September 15, 2026
«Έχουμε τα ανθρωπάκια στην κορυφή. Ολόκληρη η τούρτα δεν υπάρχει, γιατί ο Μάρτι έφαγε ένα μέρος της πριν έρθει η ώρα να την κόψουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια ο μουσικός παραγωγός, αναφερόμενος στον συμπρωταγωνιστή και στενό φίλο της Γκόμεζ, Μάρτιν Σορτ. «Μάλλον ο Μάρτι νόμιζε ότι ήταν μια μικρή διακοσμητική τούρτα, οπότε απλώς άρχισε να την τρώει με το χέρι του και μετά έπρεπε να τη συναρμολογήσουν ξανά», συμπλήρωσε με χιούμορ.
Ο Μπλάνκο αστειεύτηκε, σημειώνοντας πως ελπίζει αυτή η παράδοση να μην συνεχιστεί: «Οπότε ναι, μας έχουν μείνει έξι κομμάτια. Ελπίζω να πρέπει να τη φάμε μόνο για τον πρώτο χρόνο. Ελπίζω αυτή να είναι η μοναδική παράδοση. Δεν θέλω να τρώω αυτή την τούρτα και στον έκτο χρόνο. Δεν την τύλιξα καν σωστά. Μπορεί τώρα να έχει γεμίσει τρίχες».
Η παρουσιάστρια Μπους Χάγκερ, έπειτα, τον ρώτησε αν έχουν προγραμματίσει κάτι άλλο για την επέτειό τους, με τον ίδιο να απαντά: «Θέλαμε απλώς να είμαστε χαλαρά. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχουμε πάει παντού», εξήγησε και κατέληξε: «Δεν έχω κοιμηθεί στο δικό μου κρεβάτι εδώ και τέσσερις μήνες. Και είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να χαλαρώνουμε. Θέλουμε να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω. Ίσως δούμε τις ομιλίες μας από τον γάμο ή κάτι τέτοιο».
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