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Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν 18.000€ στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Σύλληψη Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Κοκαΐνη

Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν 18.000€ στο σπίτι του

Μεταξύ άλλων με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου βρέθηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων

Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν 18.000€ στο σπίτι του
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Στη σύλληψη ενός 37χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (17/9) η Αστυνομία στα Τρίκαλα. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκε έρευνα  στο σπίτι του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την οποία συνολικά και κατασχέθηκαν βρέθηκαν:

- Τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά,
- Το χρηματικό ποσό των 17.700 ευρώ &
- Ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.
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