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Viral βίντεο: Ο «Μπάτμαν» εμφανίστηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ προκαλώντας πανικό στα social media
Viral βίντεο: Ο «Μπάτμαν» εμφανίστηκε στην κορυφή της Όπερας του Σίδνεϊ προκαλώντας πανικό στα social media
Βίντεο και φωτογραφίες με τον «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ έγιναν αμέσως viral, με πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν η εμφάνιση συνδεόταν με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2»
Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες του Σίδνεϊ, όταν ο... Μπάτμαν έκανε την εμφάνισή του στην κορυφή της διάσημης Όπερας της πόλης.
Όπως αναφέρει το news18.com, ο ήρωας της DC Comics βρέθηκε πάνω στα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που γρήγορα εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βίντεο και φωτογραφίες με τον «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ έγιναν αμέσως viral, με πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν η εμφάνιση συνδεόταν με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Η παρουσία του Μπάτμαν προκάλεσε αρχικά φήμες ότι μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή της νέας ταινίας του ήρωα.
Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε αναφέρει αρχικά ότι η εμφάνιση συνδεόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην πόλη», γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες ότι επρόκειτο για κάποιο μέρος των γυρισμάτων του «The Batman 2».
Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Variety Australia, τελικά αποδείχθηκε ότι η εμφάνιση του Μπάτμαν δεν είχε σχέση με την ταινία, αλλά αποτελούσε μέρος μιας ειδικής δράσης για την Batman Day.
Η εμφάνιση του χαρακτήρα αποτέλεσε μια προωθητική ενέργεια ενόψει των εορτασμών για την Batman Day, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
Φέτος, η παγκόσμια γιορτή προς τιμήν του ήρωα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου.
Οι εκδηλώσεις της Batman Day σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν ειδικές προβολές ταινιών, δραστηριότητες με κόμικς, διαγωνισμούς και συλλεκτικά δώρα, ενώ η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 87 χρόνια από τη δημιουργία του Μπάτμαν.
Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση στην Όπερα του Σίδνεϊ δεν συνδέεται με την ταινία, το ενδιαφέρον για το «The Batman 2» παραμένει μεγάλο.
Όπως αναφέρει το news18.com, ο ήρωας της DC Comics βρέθηκε πάνω στα χαρακτηριστικά «πανιά» του εμβληματικού κτιρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που γρήγορα εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βίντεο και φωτογραφίες με τον «Σκοτεινό Ιππότη» να δεσπόζει πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ έγιναν αμέσως viral, με πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν η εμφάνιση συνδεόταν με την πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman 2», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
Sydney briefly turned into Gotham City when multiple sightings of a person dressed as Batman standing atop the Opera House were reported.— ABC News (@ABC) September 17, 2026
According to local news, the caped crusader stood on the roof of the famous venue in honor of Batman Day, an annual worldwide tribute. pic.twitter.com/L0i5PkKorJ
Η παρουσία του Μπάτμαν προκάλεσε αρχικά φήμες ότι μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή της νέας ταινίας του ήρωα.
Οι πρώτες πληροφορίες έφεραν σενάρια για γυρίσματα
Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε αναφέρει αρχικά ότι η εμφάνιση συνδεόταν με «μια ταινία που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην πόλη», γεγονός που ενίσχυσε τις εικασίες ότι επρόκειτο για κάποιο μέρος των γυρισμάτων του «The Batman 2».
Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Variety Australia, τελικά αποδείχθηκε ότι η εμφάνιση του Μπάτμαν δεν είχε σχέση με την ταινία, αλλά αποτελούσε μέρος μιας ειδικής δράσης για την Batman Day.
Η εμφάνιση του χαρακτήρα αποτέλεσε μια προωθητική ενέργεια ενόψει των εορτασμών για την Batman Day, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
Η Batman Day στην Όπερα του Σίδνεϊ
Φέτος, η παγκόσμια γιορτή προς τιμήν του ήρωα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με το μεγάλο event στην Όπερα του Σίδνεϊ να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου.
Οι εκδηλώσεις της Batman Day σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν ειδικές προβολές ταινιών, δραστηριότητες με κόμικς, διαγωνισμούς και συλλεκτικά δώρα, ενώ η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 87 χρόνια από τη δημιουργία του Μπάτμαν.
Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση στην Όπερα του Σίδνεϊ δεν συνδέεται με την ταινία, το ενδιαφέρον για το «The Batman 2» παραμένει μεγάλο.
Τι γνωρίζουμε για το «The Batman 2»
Η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2022 θα σκηνοθετηθεί ξανά από τον Ματ Ριβς, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Μπρους Γουέιν, γνωστού και ως Σκοτεινού Ιππότη.
Στο καστ θα επιστρέψουν επίσης ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος», ο Τζέφρι Ράιτ ως επίτροπος Γκόρντον και ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ. Παράλληλα, ο Μπάρι Κιόγκαν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του Τζόκερ.
Η ταινία έχει αντιμετωπίσει αρκετές καθυστερήσεις, μεταξύ άλλων λόγω των αλλαγών στη διοίκηση των DC Studios μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τους Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν.
Η πρεμιέρα του «The Batman 2» είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2028.
Στο καστ θα επιστρέψουν επίσης ο Κόλιν Φάρελ ως «Πιγκουίνος», ο Τζέφρι Ράιτ ως επίτροπος Γκόρντον και ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ. Παράλληλα, ο Μπάρι Κιόγκαν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του Τζόκερ.
Η ταινία έχει αντιμετωπίσει αρκετές καθυστερήσεις, μεταξύ άλλων λόγω των αλλαγών στη διοίκηση των DC Studios μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τους Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σάφραν.
Η πρεμιέρα του «The Batman 2» είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2028.
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