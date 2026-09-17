Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park: Μια επένδυση που γίνεται πράξη μετά από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας

Το The Ellinikon Sports Park, είναι ένα από τα σημαντικότερα επιμέρους έργα της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Ελληνικού το οποίο περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή χρήση από τους πολίτες.Σε έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε σε αναξιοποίητος, κοντά στις παλιές αθλητικές η εκδήλωση των εγκαινίων σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου για την περιοχή. Το νέο αθλητικό πάρκο έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του και υποδέχεται οικογένειες, παιδιά, αθλητές και επισκέπτες, ενώ επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός συνυπάρχουν με την καθημερινή άσκηση, την αναψυχή και το πράσινο.Το The Ellinikon Sports Park, συνολικής σήμερα έκτασης 287.000 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τη LAMDA Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Περισσότερα από 115.000 τετραγωνικά μέτρα της έκτασής του αποτελούν ανοιχτούς χώρους πρασίνου.Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ανοιχτό στίβο 1.070 θέσεων και στίβο ρίψεων, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 -δύο με τεχνητό και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα-, δύο γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα τένις, καθώς και πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση. Στις υποδομές περιλαμβάνονται επίσης κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, τέσσερις χώροι εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης, χώροι αναψυχής για παιδιά και χώροι εκδηλώσεων.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Οδυσσέα, στελέχη της Lamda, φίλες και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, θα σας έλεγα και συγκινημένος, που κόβουμε μία σημαντική κορδέλα στο Ελληνικό, σε ένα ολοκαίνουριο αθλητικό κέντρο, κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.Ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, ανήκει τελικά στους κατοίκους ολόκληρης της Αττικής, στους ερασιτέχνες, στους επαγγελματίες αθλητές και τους Παραολυμπιονίκες μας, μία υποδομή την οποία και θα αποκαλούσα έναν σημαντικό «πνεύμονα» για μία καλύτερη καθημερινότητα, αλλά κι ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα.Προστίθεται έτσι μία ακόμα «ψηφίδα» στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Μία παρέμβαση εμβληματική, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της όσο, θα έλεγα, λόγω της σημασίας που αποκτά, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες.Γιατί, πράγματι, ο Οδυσσέας μίλησε για την ιστορία αυτού του έργου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία επένδυση η οποία, επιτέλους, γίνεται πράξη, ύστερα από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας. Και μία δέσμευση του 2019, που δικαιώνει το σύνθημά μας «το είπαμε και το κάνουμε».Και εδώ αξίζουν, όντως, ξεχωριστές ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, που πίστεψαν, αγαπητέ Οδυσσέα, πραγματικά σε αυτό το έργο.Χρειάστηκε πολύς συντονισμός και πολλή προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε από το σημείο του σχεδιασμού, του οράματος, στο στάδιο της υλοποίησης και της παράδοσης των πρώτων σημαντικών τμημάτων αυτού του χώρου, που τόσο είχε ταυτιστεί στο παρελθόν, όπως είπα, με την καθυστέρηση και την αδράνεια.Πράγματι, διασχίζοντας την Παραλιακή, διαπιστώνει κανείς ότι το Ελληνικό παίρνει ήδη νέα μορφή. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι επισκέφθηκαν το Experience Park και πλέον θα έρχονται εδώ στο Sports Park, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν δημιουργείται μία περίκλειστη πόλη για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν. Αλλά, τελικά, ένας μεγάλος φιλόξενος προορισμός για όλους, με μικρούς και μεγάλους να τον χαίρονται για βόλτα, για παιχνίδι, για τρέξιμο, για ποδήλατο, για έναν φιλικό αγώνα μπάσκετ.Και σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, μάλιστα, το Sports Park δεν είναι παρά μόνο η αρχή, αφού με βάση τη σχετική παραχώρηση, θέλω να θυμίσω, η Lamda έχει αναλάβει να αναβαθμίσει γήπεδα, γυμναστήρια και κολυμβητήρια σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.Για παράδειγμα, το κλειστό προπονητήριο της Παιανίας, το πολύ σημαντικό Κέντρο Υγρού Στίβου στο ΟΑΚΑ, τις εγκαταστάσεις της άρσης βαρών, το Ποδηλατοδρόμιο, την πισίνα του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές, το «Καπαγέρωφ» στον Πειραιά.Αναμφίβολα, λοιπόν, αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή σε μια εθνική προσπάθεια που περιλαμβάνει κατασκευές και ανακαινίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, με εκατοντάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους την αναγέννηση του ΟΑΚΑ και του Κωπηλατοδρομίου του Σχοινά, την αναβάθμιση του ΣΕΦ, του Καυτανζογλείου στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα, το οποίο κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους, σε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.Θέλουμε, άλλωστε, η άσκηση να μπορεί να μπει πια στη ζωή των πολλών και ειδικά των παιδιών μας και των εφήβων. Και αυτό γιατί για τους μεγαλύτερους παραμένει, προφανώς, μία πηγή ευεξίας και εκτόνωσης των καθημερινών πιέσεων, ενώ για τους νεότερους η άθληση είναι το ιδανικότερο αντίδοτο στις οθόνες της παθητικότητας και της αναβλητικότητας.Μία ευκαιρία να κάνουν αληθινούς φίλους, να γνωρίσουν την άμιλλα, την ομαδικότητα, την επιμονή, την αξία της σκληρής προπόνησης.Κυρίες και κύριοι, για την κυβέρνησή μας αλλά και για εμένα προσωπικά, η επένδυση στον αθλητισμό αποτελεί τελικά μια βαθιά κοινωνική επένδυση.Κλείνω με την παρατήρηση ότι το έργο αυτό το οποίο σήμερα παραδίδεται από τη Lamda αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές όψεις του κυβερνητικού μας οράματος για την Αττική και όχι μόνο. Διότι από τη μια πλευρά εδώ έχουμε στο Ελληνικό, το Μητροπολιτικό Πάρκο το οποίο διαρκώς και θα επεκτείνεται με τα γήπεδα, τη μαρίνα, την παραλία. Λίγο πιο δίπλα, προς τον Πειραιά, έχουμε την τόσο σημαντική ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.Το καινούργιο παραλιακό πάρκο, το «ΑΕΝΑΟΝ», ένα έργο το οποίο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα προσθέσει πολύ σημαντικούς χώρους αναψυχής και πρασίνου στο νότιο μέτωπο της Αττικής. Επιτέλους, γίνεται το αυτονόητο: η πόλη ξαναστρέφεται προς τη θάλασσα.Από την άλλη, ωστόσο, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, και θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να κάνουμε και εκεί πολύ σημαντικά εγκαίνια, στην αναγέννηση των κτηρίων, των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι, ως ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού και αναψυχής στα βόρεια. Και φυσικά η τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη παραδοθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο «Παύλου Μελά» στα δυτικά της πόλης, ενώ στο κέντρο ξεκινά επιτέλους, μετά από πολλές δυσκολίες, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνδυάζοντας σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις με έναν αστικό πνεύμονα πρασίνου που ξεπερνά τα 120 στρέμματα.Έχουμε, λοιπόν, να κάνουμε με μία πολύ σημαντική, πολύ εκτεταμένη, πολύ καλά προγραμματισμένη προσπάθεια βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων, κυρίως στις μητροπόλεις της χώρας.Έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία τα χρωστούσαμε, ειδικά στην Αθήνα μας, δεν μένουν στα λόγια, αλλά σταδιακά παίρνουν σχήμα και κίνηση για να μετατραπούν τελικά σε ορατό αποτέλεσμα, σε τόπους ανάσας, άθλησης, συνάντησης των κατοίκων, σε καταλύτες ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, κυρίως όμως σε απτές αποδείξεις της προόδου που κατακτά καθημερινά η πατρίδα μας.Γι' αυτό και δεν θα πάψω να τονίζω ότι προϋποθέσεις για μια τέτοια πρόοδο στις μέρες μας είναι τρία άυλα πλεονεκτήματα, τα οποία ξεκινούν από το ίδιο γράμμα: η σταθερότητα, η συνέχεια και η συνέπεια.Με βάση τα λόγια αυτά προχωρούμε, αντλώντας δύναμη από κάθε σχέδιο που βλέπουμε να γίνεται γεγονός, από κάθε υπόσχεση η οποία τελικά μεταφράζεται σε πραγματικότητα. Και για εμάς που πιστέψαμε πραγματικά σε αυτό το έργο του Ελληνικού, όταν τα εμπόδια φαίνονταν αξεπέραστα, σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα.Αλλά τελικά το έργο αυτό θα ανήκει σε αυτούς οι οποίοι το κατασκεύασαν -και είναι πολλοί-, αλλά πρωτίστως θα ανήκει στους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπορούν να το απολαμβάνουν και να το χαίρονται κάθε μέρα.Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους πρωταγωνιστές του Sports Park. Καλή αρχή και πάμε για περισσότερα, καλύτερα και ταχύτερα.Σας ευχαριστώ πολύ.