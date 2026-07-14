Πέτρος Μπουσουλόπουλος μετά τη συνάντηση με τον Apon επί σκηνής: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή
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Πέτρος Μπουσουλόπουλος APON

Πέτρος Μπουσουλόπουλος μετά τη συνάντηση με τον Apon επί σκηνής: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή

Ο ηθοποιός προσκλήθηκε στη συναυλία του τραγουδιστή στο Θέατρο Βράχων - Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Πέτρος Μπουσουλόπουλος μετά τη συνάντηση με τον Apon επί σκηνής: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή
Το δικό του «ευχαριστώ» στον Apon είπε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μετά τη «συνύπαρξή» τους στη σκηνή. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στη συναυλία του τραγουδιστή στο Θέατρο Βράχων, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με τον Apon το κομμάτι «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ», το οποίο είχε συνδεθεί με τη συμμετοχή του στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συνάντησή τους, ευχαριστώντας παράλληλα τον Apon για την «όμορφη στιγμή» που μοιράστηκαν. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Apon για την πρόσκληση να τραγουδήσουμε μαζί στο Θέατρο Βράχων. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή και χαρά μου που μοιραστήκαμε αυτή τη σκηνή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Πέτρου Μπουσουλόπουλου

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