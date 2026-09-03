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Η Στεφανία Γουλιώτη έμεινε 4 ώρες «στο νερό που βράζει» στην Ισλανδία: Η έκπληξη από τα ελληνικά που άκουσε, δείτε βίντεο
Η Στεφανία Γουλιώτη έμεινε 4 ώρες «στο νερό που βράζει» στην Ισλανδία: Η έκπληξη από τα ελληνικά που άκουσε, δείτε βίντεο
«Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν» έγραψε η Στεφανία Γουλιώτη στο Instagram
Μια μοναδική εμπειρία απόλαυσε στην Ισλανδία όπου βρέθηκε η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη.
Όπως έγραψε στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram «έμεινα στο νερό που βράζει σχεδόν 4 ώρες!!!».
Η ίδια, μάλιστα, άκουσε έκπληκτη την ώρα που έβαζε... λάβα στο πρόσωπό της έναν εργαζόμενο στις θερμές πηγές που επισκέφθηκε να της λέει στα ελληνικά «ευχαριστώ». «Είδες πόσο διάσημοι είμαστε οι Έλληνες;» του απάντησε στα αγγλικά
Σχολιάζοντας, δε, με φιλοσοφικό ύφος την εμπειρία της, η Στεφανία Γουλιώτη συμπλήρωσε στην ανάρτησή της: «Η επαφή με τις δυνάμεις της φύσης σε ακινητοποιεί, σου θυμίζει να μένεις ταπεινός… (παρά την όποια διάθεση ειρωνείας που υπάρχει πάντα😜 ⬅️ #4 κ #10)!».
«Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν…🙏🧘⭐️⭐️⭐️⭐️» κατέληξε η ηθοποιός.
Όπως έγραψε στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram «έμεινα στο νερό που βράζει σχεδόν 4 ώρες!!!».
Η ίδια, μάλιστα, άκουσε έκπληκτη την ώρα που έβαζε... λάβα στο πρόσωπό της έναν εργαζόμενο στις θερμές πηγές που επισκέφθηκε να της λέει στα ελληνικά «ευχαριστώ». «Είδες πόσο διάσημοι είμαστε οι Έλληνες;» του απάντησε στα αγγλικά
Σχολιάζοντας, δε, με φιλοσοφικό ύφος την εμπειρία της, η Στεφανία Γουλιώτη συμπλήρωσε στην ανάρτησή της: «Η επαφή με τις δυνάμεις της φύσης σε ακινητοποιεί, σου θυμίζει να μένεις ταπεινός… (παρά την όποια διάθεση ειρωνείας που υπάρχει πάντα😜 ⬅️ #4 κ #10)!».
«Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν…🙏🧘⭐️⭐️⭐️⭐️» κατέληξε η ηθοποιός.
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