Η Στεφανία Γουλιώτη... λύγισε από τα παγωμένα νερά στην Ισλανδία: «Παναγίτσα μου, όχι», δείτε βίντεο
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Στεφανία Γουλιώτη Ισλανδία Βουτιά

Η Στεφανία Γουλιώτη... λύγισε από τα παγωμένα νερά στην Ισλανδία: «Παναγίτσα μου, όχι», δείτε βίντεο

«Σε μια άλλη ζωή ξανά» σχολίασε η Στεφανία Γουλιώτη για την παγωμένη βουτιά της

Η Στεφανία Γουλιώτη... λύγισε από τα παγωμένα νερά στην Ισλανδία: «Παναγίτσα μου, όχι», δείτε βίντεο
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Τις αντοχές της στα παγωμένα νερά των βουνών της Ισλανδίας θέλησε να δοκιμάσει η Στεφανία Γουλιώτη, μετά την εμπειρία της «στο νερό που βράζει».

Φορώντας ένα πράσινο μπικίνι η ηθοποιός περπάτησε σε μια ξύλινη αποβάθρα από την οποία βούτηξε στο παγωμένο νερό.

Ωστόσο η εμπειρία δεν ήταν και πολύ ευχάριστη, με την Στεφανία Γουλιώτη να λέει «αχ» και «Παναγίτσα μου, όχι».

Βγαίνοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είπε, μάλιστα, «σε μια άλλη ζωή ξανά».



Εκτός από το βίντεο αυτό, η ηθοποιός ανέβασε και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από ένα 24ωρο στην Ισλανδία γράφοντας στα αγγλικά «μια ημέρα και μια νύχτα που πέρασε πολύ ωραία... σοκαριστική ομορφιά».


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