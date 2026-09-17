Τράπεζες: Ξεκλειδώνει η εποπτεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Βίβλο απλουστευμένων κανόνων επεξεργάζεται ο SSM
Τράπεζες: Ξεκλειδώνει η εποπτεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Βίβλο απλουστευμένων κανόνων επεξεργάζεται ο SSM
Η εποπτεία προωθεί ένα νέο πλαίσιο απλούστερων κανόνων για τις τράπεζες, με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, ενιαία reporting και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
Μπορεί η ενιαία τραπεζική αγορά της Ευρώπης να παραμένει ένας στόχος που δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα πιέζουν για αλλαγές.
Η ευρωπαϊκή εποπτεία επιχειρεί πλέον να μειώσει τη ρυθμιστική πολυπλοκότητα και να δημιουργήσει ένα πιο ενιαίο πλαίσιο κανόνων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πραγματοποιούν ευκολότερα διασυνοριακές συναλλαγές, να μετακινούν κεφάλαια και ρευστότητα χωρίς πρόσθετα εμπόδια και να λειτουργούν σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής «βίβλου» κανόνων που θα περιορίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών και θα επιτρέπει στις τράπεζες να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
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Η ευρωπαϊκή εποπτεία επιχειρεί πλέον να μειώσει τη ρυθμιστική πολυπλοκότητα και να δημιουργήσει ένα πιο ενιαίο πλαίσιο κανόνων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πραγματοποιούν ευκολότερα διασυνοριακές συναλλαγές, να μετακινούν κεφάλαια και ρευστότητα χωρίς πρόσθετα εμπόδια και να λειτουργούν σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής «βίβλου» κανόνων που θα περιορίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών και θα επιτρέπει στις τράπεζες να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Διαβάστε αναλυτικά στo newmoney.gr
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