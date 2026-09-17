Τράπεζες: Ξεκλειδώνει η εποπτεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Βίβλο απλουστευμένων κανόνων επεξεργάζεται ο SSM

Η εποπτεία προωθεί ένα νέο πλαίσιο απλούστερων κανόνων για τις τράπεζες, με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, ενιαία reporting και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου