Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο «χειρότερος σκύλος φύλακας στον κόσμο»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη, δείτε βίντεο
Ο «χειρότερος σκύλος φύλακας στον κόσμο»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη, δείτε βίντεο
Ο Νας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ 41 κιλών, αντί να γαβγίσει στον διαρρήκτη, του πήγαινε παιχνίδια για να παίξουν
Ένα γκόλντεν ριτρίβερ στο Σαν Ντιέγκο στη νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ απέδειξε ότι μάλλον δεν είναι φτιαγμένο για... φύλακας. Ο 4χρονος Νας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει επανειλημμένα έναν άνδρα που είχε μπει παράνομα στο σπίτι της οικογένειάς του και να του προσφέρει παιχνίδια.
Ο άνδρας φέρεται να μπήκε από ανοιχτό παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλα. Στη συνέχεια έβγαλε παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι, γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο και παρέμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα, κάνοντας ακόμη και έναν σύντομο ύπνο.
Ο Νας, πάντως, δεν φάνηκε να ανησυχεί. Στο βίντεο εμφανίζεται τρεις φορές με παιχνίδι στο στόμα, προσπαθώντας προφανώς να παίξει μαζί του.
«Πιστεύαμε ότι θα γάβγιζε στους ανθρώπους και έκανε ακριβώς το αντίθετο», είπε ο ιδιοκτήτης του, Ντάντε Ρόουλι.
Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τους υποδέχθηκε με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας παιχνίδι στο στόμα.
Ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο του μπάνιου, όμως συνελήφθη στην πίσω αυλή. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσαν και άλλες κατηγορίες από άσχετες υποθέσεις.
Ο άνδρας φέρεται να μπήκε από ανοιχτό παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλα. Στη συνέχεια έβγαλε παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι, γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο και παρέμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα, κάνοντας ακόμη και έναν σύντομο ύπνο.
Ο Νας, πάντως, δεν φάνηκε να ανησυχεί. Στο βίντεο εμφανίζεται τρεις φορές με παιχνίδι στο στόμα, προσπαθώντας προφανώς να παίξει μαζί του.
A Golden Retriever brought his toy to a home intruder after the man broke into a home in San Diego, CA.— Next Brief (@nextbrief) September 16, 2026
The “watchdog,” Nash, watched the intruder make himself at home and tried to get him to play.
The dog’s owner, who wasn’t home, watched the scene unfold on his phone. pic.twitter.com/V8ILlliaNm
«Πιστεύαμε ότι θα γάβγιζε στους ανθρώπους και έκανε ακριβώς το αντίθετο», είπε ο ιδιοκτήτης του, Ντάντε Ρόουλι.
Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τους υποδέχθηκε με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας παιχνίδι στο στόμα.
Ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο του μπάνιου, όμως συνελήφθη στην πίσω αυλή. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσαν και άλλες κατηγορίες από άσχετες υποθέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα