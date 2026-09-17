Ο «χειρότερος σκύλος φύλακας στον κόσμο»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σκύλος Διαρρήκτης Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο

Ο «χειρότερος σκύλος φύλακας στον κόσμο»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη, δείτε βίντεο

Ο Νας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ 41 κιλών, αντί να γαβγίσει στον διαρρήκτη, του πήγαινε παιχνίδια για να παίξουν

Ο «χειρότερος σκύλος φύλακας στον κόσμο»: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την απίθανη υποδοχή σε διαρρήκτη, δείτε βίντεο
Ένα γκόλντεν ριτρίβερ στο Σαν Ντιέγκο στη νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ απέδειξε ότι μάλλον δεν είναι φτιαγμένο για... φύλακας. Ο 4χρονος Νας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να πλησιάζει επανειλημμένα έναν άνδρα που είχε μπει παράνομα στο σπίτι της οικογένειάς του και να του προσφέρει παιχνίδια.

Ο άνδρας φέρεται να μπήκε από ανοιχτό παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλα. Στη συνέχεια έβγαλε παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι, γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο και παρέμεινε στο σπίτι περίπου μισή ώρα, κάνοντας ακόμη και έναν σύντομο ύπνο.

Ο Νας, πάντως, δεν φάνηκε να ανησυχεί. Στο βίντεο εμφανίζεται τρεις φορές με παιχνίδι στο στόμα, προσπαθώντας προφανώς να παίξει μαζί του.



«Πιστεύαμε ότι θα γάβγιζε στους ανθρώπους και έκανε ακριβώς το αντίθετο», είπε ο ιδιοκτήτης του, Ντάντε Ρόουλι.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τους υποδέχθηκε με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας παιχνίδι στο στόμα.

Ο ύποπτος προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο του μπάνιου, όμως συνελήφθη στην πίσω αυλή. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσαν και άλλες κατηγορίες από άσχετες υποθέσεις.

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'Guard dog' Nash greets burglars with a toy inside San Diego house

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