Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα, τον Οκτώβριο ανοίγει η πλατφόρμα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά δήμοι των Ιωαννίνων και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών – Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για βρεφονηπιακούς σταθμούς και «Νταντάδες της Γειτονιάς»