Τη φωτογραφία του Μαζωνάκη μου την έστειλε η Γάκα γιατί έχουμε επαγγελματική συνεργασία, λέει ο υπνοθεραπευτής
Τη φωτογραφία του Μαζωνάκη μου την έστειλε η Γάκα γιατί έχουμε επαγγελματική συνεργασία, λέει ο υπνοθεραπευτής
Μιλώντας στο protothema.gr αναφέρει πως όσα γνωρίζει θα τα καταθέσει ενώπιον του ανακριτή
Εξηγήσεις για τη σχέση του με την Ιωάννα Γάκα αλλά και για τη φωτογραφία που του έστειλε η κατηγορούμενη με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της πλασμαφαίρεσης δίνει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας.
Μιλώντας στο protothema.gr τονίζει πως με την κυρία Γάκα συνεργαζόταν εξωτερικά καθώς κατά καιρούς του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αναφορικά με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη τα κρίσιμα λεπτά της μοιραίας θεραπείας, αναφέρει πως η γιατρός δεν έστειλε τη φωτογραφία για να του ζητήσει συμβουλή και ότι όλα όσα γνωρίζει θα τα καταθέσει ενώπιον του ανακριτή.
«Ενημερώθηκα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών και αποφάσισα να εμφανιστώ αυτοβούλως και να δηλώσω ότι είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία. Στο παρελθόν μου έχει στείλει ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω στον ανακριτή από Δευτέρα», δηλώνει ο υπνοθεραπευτής.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η κυρία Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.
Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.
Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.
Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
Μιλώντας στο protothema.gr τονίζει πως με την κυρία Γάκα συνεργαζόταν εξωτερικά καθώς κατά καιρούς του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αναφορικά με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη τα κρίσιμα λεπτά της μοιραίας θεραπείας, αναφέρει πως η γιατρός δεν έστειλε τη φωτογραφία για να του ζητήσει συμβουλή και ότι όλα όσα γνωρίζει θα τα καταθέσει ενώπιον του ανακριτή.
«Ενημερώθηκα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών και αποφάσισα να εμφανιστώ αυτοβούλως και να δηλώσω ότι είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία. Στο παρελθόν μου έχει στείλει ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω στον ανακριτή από Δευτέρα», δηλώνει ο υπνοθεραπευτής.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η κυρία Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.
«Πάγια τακτική μου η φωτογράφηση ασθενών»
Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.
Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.
Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.
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