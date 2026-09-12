Η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι
Η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι
Δεν έχουν γίνει γνωστά το φύλο, το όνομα και η ημερομηνία γέννησης του μωρού - Η επιθυμία της 40χρονης τραγουδίστριας να γίνει μητέρα
Σε ένα νέο κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής περνά η Lady Gaga, καθώς η 40χρονη τραγουδίστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι. Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το μωρό.
Σύμφωνα με το Page Six, η Lady Gaga και ο 42χρονος επιχειρηματίας καλωσόρισαν πρόσφατα το πρώτο τους παιδί, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά το φύλο, το όνομα ή η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Η Gaga, κατά κόσμον Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της τους τελευταίους μήνες, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει σειρά σεναρίων γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Πολάνσκι.
Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε καταγραφεί τον Αύγουστο στη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με θαυμαστή της. Νωρίτερα, τον Μάιο, είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.
Πρόσωπο από το περιβάλλον της είχε αναφέρει ότι η Gaga, η οποία βρίσκεται αδιάκοπα στο προσκήνιο από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, είχε ανάγκη από μια περίοδο περισσότερο ιδιωτικής ζωής μετά το τέλος της περιοδείας.
Η ίδια πηγή περιέγραφε τη σχέση της με τον Πολάνσκι ως ένα ιδιαίτερα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι μεταξύ τους «όλα είναι καλά».
Ο αρραβώνας τους έγινε την άνοιξη του 2024, με την τραγουδίστρια να επιβεβαιώνει αργότερα ότι ο Πολάνσκι της έκανε πρόταση γάμου έπειτα από μια ημέρα αναρρίχησης.
Σύμφωνα με το Page Six, η Lady Gaga και ο 42χρονος επιχειρηματίας καλωσόρισαν πρόσφατα το πρώτο τους παιδί, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά το φύλο, το όνομα ή η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
Η Gaga, κατά κόσμον Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της τους τελευταίους μήνες, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει σειρά σεναρίων γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Πολάνσκι.
Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε καταγραφεί τον Αύγουστο στη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με θαυμαστή της. Νωρίτερα, τον Μάιο, είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.
Η αποχή μετά το τέλος του Mayhem BallΗ τραγουδίστρια είχε ολοκληρώσει τον Απρίλιο την περιοδεία The Mayhem Ball, η οποία διήρκεσε σχεδόν εννέα μήνες και περιλάμβανε 86 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πρόσωπο από το περιβάλλον της είχε αναφέρει ότι η Gaga, η οποία βρίσκεται αδιάκοπα στο προσκήνιο από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, είχε ανάγκη από μια περίοδο περισσότερο ιδιωτικής ζωής μετά το τέλος της περιοδείας.
Η ίδια πηγή περιέγραφε τη σχέση της με τον Πολάνσκι ως ένα ιδιαίτερα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι μεταξύ τους «όλα είναι καλά».
Η σχέση με τον Μάικλ ΠολάνσκιΗ Gaga και ο Πολάνσκι άρχισαν να είναι ζευγάρι το 2019, ενώ η σχέση τους έγινε δημόσια στις αρχές του 2020.
Ο αρραβώνας τους έγινε την άνοιξη του 2024, με την τραγουδίστρια να επιβεβαιώνει αργότερα ότι ο Πολάνσκι της έκανε πρόταση γάμου έπειτα από μια ημέρα αναρρίχησης.
Congratulations are in order for Lady Gaga! The singer appeared to confirm her engagement to longtime boyfriend Michael Polansky while introducing him as her “fiancé” to French Prime Minister Gabriel Attal at the 2024 Paris Olympics. pic.twitter.com/BRPqd085yE— Access Hollywood (@accesshollywood) July 29, 2024
Παρότι το ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί σε αρκετές σημαντικές διοργανώσεις, έχει επιλέξει να κρατήσει μεγάλο μέρος της προσωπικής του ζωής μακριά από τη δημοσιότητα.
«Είμαι ενθουσιασμένη που θα γίνω μητέρα»Η επιθυμία της Lady Gaga να αποκτήσει παιδιά δεν ήταν μυστική.
Σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Μάρτιο του 2025 είχε δηλώσει ότι ανυπομονούσε να γίνει μητέρα, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν η προοπτική αυτή της δημιουργούσε φόβο.
Είχε εξηγήσει ότι το σημαντικότερο για εκείνη ήταν να επιτρέψει στα μελλοντικά παιδιά της να ανακαλύψουν μόνα τους ποιοι θέλουν να γίνουν, χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ακολουθήσουν έναν δρόμο που δεν έχουν επιλέξει.
Παράλληλα, είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εσωτερικό προβληματισμό της σχετικά με το πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τη μητρότητα με μια καριέρα που επί δεκαετίες απαιτεί να βρίσκεται η ίδια στο επίκεντρο.
Η 40χρονη σταρ αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να αφοσιώνεται με το ίδιο πάθος στην τέχνη της και ταυτόχρονα να δημιουργήσει περισσότερο χώρο στη ζωή της για άλλα πράγματα.
«Ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος»Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η Gaga είχε δείξει ακόμη πιο ξεκάθαρα ότι αισθανόταν έτοιμη να δημιουργήσει οικογένεια.
Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, είχε δηλώσει ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που θα ήθελε ακόμη να κάνει στη ζωή και στην καριέρα της.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τι επιθυμούσε περισσότερο, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: να γίνει μητέρα.
Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει τη μητρότητα ως τον «επόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο» που ήλπιζε να αναλάβει.
Τώρα, περίπου έναν χρόνο αργότερα, αυτή η επιθυμία έγινε πραγματικότητα, με την Gaga και τον Πολάνσκι να υποδέχονται το πρώτο τους παιδί και να επιλέγουν, τουλάχιστον προς το παρόν, να κρατήσουν τις λεπτομέρειες της νέας τους οικογενειακής ζωής μακριά από τη δημοσιότητα.
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