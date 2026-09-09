Φίλοι της Lady Gaga πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά τον Μάικλ Πολάνσκι

«Πιστεύουν ότι βρίσκονται στον μήνα του μέλιτος, προσπαθώντας να κάνουν παιδί», είπε πηγή

πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά με τον , καθώς το τελευταίο διάστημα παραμένει «εξαφανισμένη».



Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που μίλησε στην Daily Mail: «Κανείς δεν την έχει δει ούτε έχει ακούσει νέα της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα».













Παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η Lady Gaga παραμένει ενεργή στα social media, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες κάνει αναρτήσεις για να προωθήσει προϊόντα μακιγιάζ.



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Οι δηλώσεις για τον «κρυφό γάμο» ήρθαν λίγους μήνες μετά



Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συμμετοχής στο Romantic Radio TikTok Live του Μπρούνο Μαρς τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια είχε πει χαρακτηριστικά: «Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».



Ο Μπρούνο Μαρς, τότε, της πρότεινε ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ The Romantic. «Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα έλεγα από αυτό το νέο άλμπουμ μου να διαλέξεις το Risk It All. Το πρώτο κομμάτι. Οπότε θέλω να το αφιερώσω στη Lady Gaga και στον αρραβωνιαστικό της. Μάικλ, αυτό είναι και για σένα», της ανέφερε.



Υποθέσεις για την προσωπική ζωή της Lady Gaga κάνουν οι φίλοι της, οι οποίοι Μάικλ Πολάνσκι , καθώς το τελευταίο διάστημα παραμένει «εξαφανισμένη».Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που μίλησε στην Daily Mail: «Κανείς δεν την έχει δει ούτε έχει ακούσει νέα της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα».«Όλοι στον κύκλο της πιστεύουν ότι παντρεύτηκε κρυφά τον Μάικλ και βρίσκεται τώρα στον μήνα του μέλιτος, προσπαθώντας να κάνουν παιδί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.Παράλληλα, η πηγή εξήγησε πως η 40χρονη Gaga πάντοτε επιθυμούσε να έχει πολλά αδέρφια, γι' αυτό και σχεδιάζει να δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια: «Έχει μόνο μία αδελφή, τη Νατάλι, και πάντα ήθελε να έχει περισσότερα αδέλφια. Έτσι, θέλει τα παιδιά της να έχουν πολλά αδέλφια, ώστε να μπορούν όλοι να στηρίζονται ο ένας στον άλλον».Παρά το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η Lady Gaga παραμένει ενεργή στα social media, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες κάνει αναρτήσεις για να προωθήσει προϊόντα μακιγιάζ.Οι δηλώσεις για τον «κρυφό γάμο» ήρθαν λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας πως σκόπευε να παντρευτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον Πολάνσκι.Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συμμετοχής στο Romantic Radio TikTok Live του Μπρούνο Μαρς τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια είχε πει χαρακτηριστικά: «Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».Ο Μπρούνο Μαρς, τότε, της πρότεινε ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ The Romantic. «Αν ψάχνεις ένα τραγούδι για να αφιερώσεις στον σύζυγό σου, θα έλεγα από αυτό το νέο άλμπουμ μου να διαλέξεις το Risk It All. Το πρώτο κομμάτι. Οπότε θέλω να το αφιερώσω στη Lady Gaga και στον αρραβωνιαστικό της. Μάικλ, αυτό είναι και για σένα», της ανέφερε.

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι γνωρίστηκαν το 2019 και ήρθαν κοντά στην εκπνοή του χρόνου. Η σχέση τους επισημοποιήθηκε στις αρχές του 2020 μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, ενώ ο αρραβώνας τους πραγματοποιήθηκε το 2024.



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