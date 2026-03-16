Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε τη νίκη του στα Όσκαρ τρώγοντας μπέργκερ, δείτε βίντεο

Λίγες ώρες μετά τη λήξη των Όσκαρ 2026





Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε τη νίκη του, επισκεπτόμενος αλυσίδα καταστημάτων με μπέργκερ.Τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου, ο ηθοποιός ξεχώρισε στην 98η τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στα Dolby Theatre του Λος Άντζελες, κατακτώντας το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, βρέθηκε σε

κατάστημα της φαστ φουντ αλυσίδας In-N-Out στο Χόλιγουντ, έχοντας μαζί το χρυσό αγαλματίδιό του, ενώ παράλληλα απολάμβανε το μπέργκερ του.

Το συγκεκριμένο κατάστημα, που βρίσκεται λίγα τετράγωνα μακριά από το Dolby Theatre, αποτελεί ανεπίσημα εδώ και χρόνια σημείο συνάντησης μετά την απονομή. Δεν είναι λίγοι οι νικητές που έχουν εμφανιστεί εκεί κρατώντας το βραβείο τους στο ένα χέρι και ένα μπέργκερ στο άλλο.

