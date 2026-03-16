Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε τη νίκη του στα Όσκαρ τρώγοντας μπέργκερ, δείτε βίντεο
Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε τη νίκη του στα Όσκαρ τρώγοντας μπέργκερ, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός που κατέκτησε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, βρέθηκε μετά την τελετή απονομής σε κατάστημα φαστ φουντ
Λίγες ώρες μετά τη λήξη των Όσκαρ 2026, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν γιόρτασε τη νίκη του, επισκεπτόμενος αλυσίδα καταστημάτων με μπέργκερ.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου, ο ηθοποιός ξεχώρισε στην 98η τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στα Dolby Theatre του Λος Άντζελες, κατακτώντας το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».
Στη συνέχεια, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, βρέθηκε σε κατάστημα της φαστ φουντ αλυσίδας In-N-Out στο Χόλιγουντ, έχοντας μαζί το χρυσό αγαλματίδιό του, ενώ παράλληλα απολάμβανε το μπέργκερ του.
Δείτε το βίντεο
Το συγκεκριμένο κατάστημα, που βρίσκεται λίγα τετράγωνα μακριά από το Dolby Theatre, αποτελεί ανεπίσημα εδώ και χρόνια σημείο συνάντησης μετά την απονομή. Δεν είναι λίγοι οι νικητές που έχουν εμφανιστεί εκεί κρατώντας το βραβείο τους στο ένα χέρι και ένα μπέργκερ στο άλλο.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου, ο ηθοποιός ξεχώρισε στην 98η τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στα Dolby Theatre του Λος Άντζελες, κατακτώντας το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners».
Στη συνέχεια, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, βρέθηκε σε κατάστημα της φαστ φουντ αλυσίδας In-N-Out στο Χόλιγουντ, έχοντας μαζί το χρυσό αγαλματίδιό του, ενώ παράλληλα απολάμβανε το μπέργκερ του.
Δείτε το βίντεο
@toyquestuk
#oscars #inandout #michaelbjordan #bestactor #hollywood
