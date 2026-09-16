Ο βασιλιάς Κάρολος απαντά στον αδελφό της Νταϊάνας: Το πένθος μπορεί «να αλλοιώσει τη μνήμη»

Ο βασιλιάς της Βρετανίας απάντησε μέσω του εκπροσώπου των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ στον Τσαρλς Σπένσερ ο οποίος έγραψε στα απομνημονεύματά του πως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος του είπε «να είσαι βέβαιος πως σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει»