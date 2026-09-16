Η προειδοποίηση του επικεφαλής της FED κοκκίνησε τη Wall Street: Μεγάλος χαμένος ο Dow Jones και οι τράπεζες

Οι δείκτες υποχώρησαν μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, καθώς το συμβούλιο έστειλε σήμα για επιπλέον παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού - «Γερακίσια» στροφή από τον Κέβιν Γουόρς