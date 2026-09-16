Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τρόμος για γυναίκα στην Άφησσο του Βόλου, σκυλιά της επιτέθηκαν σε δρόμο και την τραυμάτισαν
Τρόμος για γυναίκα στην Άφησσο του Βόλου, σκυλιά της επιτέθηκαν σε δρόμο και την τραυμάτισαν
Πρόκειται για μια 69χρονη τουρίστρια που δέχτηκε την επίθεση των σκύλων στην Άφησσο, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες
Σε εφιάλτη μετατράπηκε ο πρωινός περίπατος για 69χρονη τουρίστρια στην Άφησσο του Βόλου, καθώς δέχτηκε επίθεση από δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, τα οποία τη δάγκωσαν σε δύο διαφορετικά σημεία και χρειάστηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής για να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, όπως αναφέρει ο taxydromos.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό έγινε σήμερα, περίπου στις 9 το πρωί. Η 69χρονη κάνει καθημερινά τον περίπατό της από μία διαδρομή από τον περιφερειακό της Αφήσσου έως τις Αφέτες. «Είναι η πρωινή μας βόλτα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο εξοχικό μας», περιέγραψε ο σύζυγός της.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο αδέσποτα σκυλιά, τής επιτέθηκαν και τη δάγκωσαν σε δύο διαφορετικά σημεία στο κάτω μέρος του δεξιού της ποδιού. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα της για να ζητήσει βοήθεια. Ενστικτωδώς έβαλε τις φωνές και τα δύο αδέσποτα την άφησαν και απομακρύνθηκαν.
Η ίδια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό έγινε σήμερα, περίπου στις 9 το πρωί. Η 69χρονη κάνει καθημερινά τον περίπατό της από μία διαδρομή από τον περιφερειακό της Αφήσσου έως τις Αφέτες. «Είναι η πρωινή μας βόλτα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο εξοχικό μας», περιέγραψε ο σύζυγός της.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο αδέσποτα σκυλιά, τής επιτέθηκαν και τη δάγκωσαν σε δύο διαφορετικά σημεία στο κάτω μέρος του δεξιού της ποδιού. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα της για να ζητήσει βοήθεια. Ενστικτωδώς έβαλε τις φωνές και τα δύο αδέσποτα την άφησαν και απομακρύνθηκαν.
Η ίδια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
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