Η Κέλι Όσμπορν δήλωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα συμφιλίωσης με την αδερφή της, Έιμι: Έχω πικρία εδώ και χρόνια
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Κέλι Όσμπορν Αδερφή Σχέση

Η Κέλι Όσμπορν δήλωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα συμφιλίωσης με την αδερφή της, Έιμι: Έχω πικρία εδώ και χρόνια

Αν δεν πρόκειται να με αποδεχτείς γι' αυτό που είμαι και συνεχώς προσπαθείς να με αλλάξεις, τότε δεν σε θέλω στη ζωή μου, είπε η κόρη του Όζι Όσμπορν

Η Κέλι Όσμπορν δήλωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα συμφιλίωσης με την αδερφή της, Έιμι: Έχω πικρία εδώ και χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
Στη σχέση της με την αδερφή της, Έιμι αναφέρθηκε η Κέλι Όσμπορν, δηλώνοντας πως δεν βλέπει περιθώριο συμφιλίωσης μεταξύ τους και πως αισθάνεται πικρία εδώ και χρόνια.

 Η 41χρονη κόρη του θρύλου της heavy metal, Όζι Όσμπορν παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «We Need to Talk» που προβλήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Η σχέση των δύο αδερφών ήρθε στο προσκήνιο, όταν η Κέλι Όσμπορν αναφέρθηκε στην απόφαση της Έιμι να μην συμμετάσχει στο οικογενειακό ριάλιτι «The Osbournes».

Η Κέλι δήλωσε ότι «δεν μπορεί να πει όλη την αλήθεια» σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Έιμι δεν συμμετείχε στην εκπομπή, καθώς όπως ανέφερε «δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους τηςΔεν είμαστε κοντά, αλλά τη σέβομαι αρκετά ώστε να μην πω κάτι για το πρόσωπό της. Πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για όλα. Απλώς δεν ήταν κάτι που προοριζόταν για εκείνη».

Η Κέλι υποστήριξε ότι η Έιμι «ουσιαστικά ποτέ δεν αναγνώρισε» την ίδια και τον αδερφό τους, Τζακ Όσμπορν. «Ήταν απλώς στον δικό της κόσμο και έκανε τα δικά της και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι έναν βαθμό νιώθω ότι ντρεπόταν για εμάς» συμπλήρωσε. «Ποτέ δεν θα το καταλάβω πραγματικά. Απλώς έτσι μου φαινόταν. Είμαστε πολύ διαφορετικές. Ό,τι είμαι εγώ, δεν είναι εκείνη. Ό,τι είναι εκείνη, δεν είμαι εγώ. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο διαφορετικές» συνέχισε η Κέλι.

Δείτε τη συνέντευξή της

Kelly Osbourne on Ozzy’s Final Words and Choosing Herself “I Didn’t Know What I Looked Like”

Η ίδια χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή μου» το γεγονός ότι «ποτέ δεν απέκτησα μια μεγάλη αδερφή και έπρεπε να μάθω μόνη μου να κάνω κάποια πράγματα που θα έπρεπε να μου έχει μάθει μια μεγάλη αδερφή». Έπειτα, δήλωσε  «έχω πικρία γι' αυτό και θα την έχω πάντα».

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Η Κέλι δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει «καμία» ελπίδα συμφιλίωσης μεταξύ τους. «Απλώς τη σέβομαι. Την αποδέχομαι, αλλά είμαστε διαφορετικές και αυτό είναι εντάξει. Στην οικογένεια υπάρχει η αντίληψη ότι, επειδή μοιράζεστε το ίδιο αίμα, πρέπει να μοιράζεστε τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι η ομορφιά της ζωής είναι το να έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις ποια είναι η οικογένειά σου» είπε. Η Κέλι Όσμπορν κατέληξε: «Αν δεν πρόκειται να με αποδεχτείς γι' αυτό που είμαι και συνεχώς προσπαθείς να με αλλάξεις, λες απαίσια πράγματα για μένα και πραγματικά φαίνεται να χαίρεσαι όταν δεν είμαι καλά, τότε δεν σε θέλω στη ζωή μου».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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