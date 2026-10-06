Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι είναι ανοιχτό σε συνάντηση Πούτιν-Σι-Τραμπ
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι είναι ανοιχτό σε συνάντηση Πούτιν-Σι-Τραμπ
Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 18-19 Νοεμβρίου - Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι η ιδέα βρίσκεται σε αρχική φάση
Η Ρωσία θα ενδιαφερόταν για ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.
Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 18-19 Νοεμβρίου. Ο Ουσακόφ είπε ότι η ιδέα βρίσκεται σε αρχική φάση της και ότι δεν έχουν καθοριστεί πρακτικές λεπτομέρειες.
Ο ίδιος επισήμανε ότι, καθώς η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του APEC, θα διανείμει την ημερήσια διάταξη και πιθανότατα θα υπάρξουν ευκαιρίες για μια τριμερή συνάντηση.
Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 18-19 Νοεμβρίου. Ο Ουσακόφ είπε ότι η ιδέα βρίσκεται σε αρχική φάση της και ότι δεν έχουν καθοριστεί πρακτικές λεπτομέρειες.
Ο ίδιος επισήμανε ότι, καθώς η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του APEC, θα διανείμει την ημερήσια διάταξη και πιθανότατα θα υπάρξουν ευκαιρίες για μια τριμερή συνάντηση.
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