Κέλι Όσμπορν: Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν μπορούσα να μιλήσω και να φάω, έχασα το μυαλό μου και άρχισα ξανά να πίνω
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Κέλι Όσμπορν Όζι Όσμπορν Αλκοόλ

Κέλι Όσμπορν: Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν μπορούσα να μιλήσω και να φάω, έχασα το μυαλό μου και άρχισα ξανά να πίνω

Με ειλικρίνεια μπορώ να πω ότι είμαι οκτώ μήνες νηφάλια, εξομολογήθηκε ωστόσο η κόρη του Όζι Όσμπορν

Κέλι Όσμπορν: Μετά τον θάνατο του πατέρα μου δεν μπορούσα να μιλήσω και να φάω, έχασα το μυαλό μου και άρχισα ξανά να πίνω
Γεωργία Κοτζιά
Τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν περιέγραψε η Κέλι Όσμπορν, εξηγώντας πως δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά ούτε και να φάει. Η κόρη του καλλιτέχνη επισήμανε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση και έτσι οδηγήθηκε ξανά  στο αλκοόλ.

Μιλώντας στο podcast We Need To Talk, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η 41χρονη η οποία παρέμενε νηφάλια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, επισήμανε πως δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της: «Ήμουν ένα κέλυφος του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν απλώς άδεια. Ήμουν διαλυμένη με κάθε τρόπο που μπορεί να διαλυθεί ένας άνθρωπος και εντελώς ανίκανη ακόμη και να φροντίσω τον εαυτό μου. Ήμουν στο μηδέν. Άρχισα ξανά να πίνω. Έχασα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», είπε.

Παρόλα αυτά, η Κέλι Όσμπορν δήλωσε πως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και πλέον η κατάσταση αυτή ανήκει στο παρελθόν: «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια», ανέφερε και τόνισε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της τη βοήθησαν σημαντικά: «Έχω τους πιο απίστευτους ανθρώπους γύρω μου. Έκλεισα τον κύκλο μου, γιατί έχασα πολλούς φίλους, επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει η θλίψη και περίμεναν από εμένα να το έχω ξεπεράσει. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσω. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το ξεπεράσω».

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Kelly Osbourne on Ozzy’s Final Words and Choosing Herself “I Didn’t Know What I Looked Like”

Η Κέλι Όσμπορν έχει μιλήσει πολλές φορές για τον τρόπο που βίωσε το πένθος μετά την απώλεια του πατέρα της σε ηλικία 76 ετών. Το γεγονός πως δεν μπορούσε να φάει, είχε ως συνέπεια να χάσει πολύ βάρος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Mail on Sunday, ανέερε πως δεν είχε είχε αντιληφθεί πόσο πολύ είχε αδυνατίσει μέχρι τη στιγμή που είδε μια φωτογραφία της: «Έμοιαζα σαν τον Φύλακα της Κρύπτης. Είπα: "Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν ήξερα ότι έμοιαζα έτσι". Μπορούσες να δεις κάθε κόκαλο στη σπονδυλική μου στήλη», είπε και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων:

«Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί πονούσα τόσο πολύ. Εγώ απλώς έβλεπα έναν άνθρωπο διαλυμένο. Πονάς τόσο πολύ που το αίσθημα της πείνας δεν μπορεί καν να εμφανιστεί».
Γεωργία Κοτζιά

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