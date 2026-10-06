Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα δύο φιαλίδια που βρέθηκαν στην Καλλιθέα: Τι είναι το πικρικό οξύ που εικάζεται ότι περιέχουν
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα δύο φιαλίδια που βρέθηκαν στην Καλλιθέα: Τι είναι το πικρικό οξύ που εικάζεται ότι περιέχουν
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν μεγάλη καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη - Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τα δύο φιαλίδια που περισυλλέχθηκαν από στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), μετά την εκκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως τα φιαλίδια πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή, κάτι που μένει να αποδειχθεί μετά το πέρας της σχετικής ανάλυσης. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν μεγάλη, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Το πικρικό οξύ είναι εκρηκτική ύλη η οποία θα πρέπει να διατηρείται μέσα σε νερό. Πρόκειται για μία από τις πλέον όξινες φαινόλες και άλλες ονομασίες του είναι καρβαζωτικό οξύ και πικρονιτρικό οξύ.
Το άνυδρο (ξηρό) πικρικό οξύ είναι ευαίσθητο σε δονήσεις και στην τριβή, και μπορεί να εκραγεί όπως η νιτρογλυκερίνη. Για τον λόγο αυτό όσα εργαστήρια το χρησιμοποιούν το διατηρούν μέσα σε μπουκάλια κάτω από νερό.
Η κυριότερη χρήση του πικρικού οξέος ήταν ως εκρηκτική ύλη, μέχρι την αντικατάστασή του από άλλα εκρηκτικά. Υπήρξε το πρώτο ισχυρό οργανικό εκρηκτικό που ήταν ικανό να αντέξει την εκτόξευσή του μέσα σε οβίδα συμβατικών πυροβόλων.
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και στην ιατρική ως αντισηπτικό και για την περιποίηση εγκαυμάτων, ενώ, χρησιμοποιείται και σήμερα στην αναλυτική χημεία των μετάλλων και των μεταλλευμάτων.
«Με πήραν τηλέφωνο ότι έχουν βάλει βόμβες επί της Λασκαρίδου σε δύο πολυκατοικίες και να βγούμε έξω» είπε κάτοικος στο Orange Press.
Πληροφορίες αναφέρουν πως τα φιαλίδια πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή, κάτι που μένει να αποδειχθεί μετά το πέρας της σχετικής ανάλυσης. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν μεγάλη, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Το πικρικό οξύ είναι εκρηκτική ύλη η οποία θα πρέπει να διατηρείται μέσα σε νερό. Πρόκειται για μία από τις πλέον όξινες φαινόλες και άλλες ονομασίες του είναι καρβαζωτικό οξύ και πικρονιτρικό οξύ.
Το άνυδρο (ξηρό) πικρικό οξύ είναι ευαίσθητο σε δονήσεις και στην τριβή, και μπορεί να εκραγεί όπως η νιτρογλυκερίνη. Για τον λόγο αυτό όσα εργαστήρια το χρησιμοποιούν το διατηρούν μέσα σε μπουκάλια κάτω από νερό.
Η κυριότερη χρήση του πικρικού οξέος ήταν ως εκρηκτική ύλη, μέχρι την αντικατάστασή του από άλλα εκρηκτικά. Υπήρξε το πρώτο ισχυρό οργανικό εκρηκτικό που ήταν ικανό να αντέξει την εκτόξευσή του μέσα σε οβίδα συμβατικών πυροβόλων.
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και στην ιατρική ως αντισηπτικό και για την περιποίηση εγκαυμάτων, ενώ, χρησιμοποιείται και σήμερα στην αναλυτική χημεία των μετάλλων και των μεταλλευμάτων.
«Με πήραν τηλέφωνο ότι έχουν βάλει βόμβες επί της Λασκαρίδου σε δύο πολυκατοικίες και να βγούμε έξω» είπε κάτοικος στο Orange Press.
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