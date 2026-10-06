Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή Ευ. Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη: «Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση»

Η τροπολογία θα μπει σε διαβούλευση μαζί με νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος μέχρι την Παρασκευή και θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου - Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκη το οποίο θα έχει περισσότερες από 53.000 θέσεις