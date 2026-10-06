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Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή Ευ. Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη: «Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση»
Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή Ευ. Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη: «Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση»
Η τροπολογία θα μπει σε διαβούλευση μαζί με νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος μέχρι την Παρασκευή και θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου - Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκη το οποίο θα έχει περισσότερες από 53.000 θέσεις
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Στη σύσκεψη προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το μέγαρο Μαξίμου «η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση».
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε παρουσιάσει τις μακέτες για το νέο Καραϊσκάκη το οποίο θα έχει χωρητικότητα + 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η τροπολογία θα μπει σε διαβούλευση μαζί με νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος μέχρι την Παρασκευή και θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
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«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής».
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το μέγαρο Μαξίμου «η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση».
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε παρουσιάσει τις μακέτες για το νέο Καραϊσκάκη το οποίο θα έχει χωρητικότητα + 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η τροπολογία θα μπει σε διαβούλευση μαζί με νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος μέχρι την Παρασκευή και θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Δείτε την ανακοίνωση
«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η Κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής».
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