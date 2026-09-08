Η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι διάσημος φίλος του Όζι ήταν αυτός που της έδωσε κοκαΐνη για πρώτη φορά
Η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι διάσημος φίλος του Όζι ήταν αυτός που της έδωσε κοκαΐνη για πρώτη φορά
Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή έκανε την αποκάλυψη στο ντοκιμάντερ «If These Walls Could Rock»
Την πρώτη φορά που δοκίμασε κοκαΐνη περιγράφει η Κέλι Όσμπορν στο νέο ντοκιμαντέρ «If These Walls Could Rock». Η κόρη του Όζι Όσμπορν αποκάλυψε ότι η επαφή της με τα ναρκωτικά ξεκίνησε σε ένα ξενοδοχείο, με έναν φίλο του πατέρα της να είναι αυτός που τη «μύησε».
Στην παραγωγή, η οποία κάνει αναδρομή στην πολυτάραχη ιστορία του ξενοδοχείου Sunset Marquis στο Δυτικό Χόλιγουντ, η ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα θυμάται τα καλοκαίρια που περνούσε εκεί.
Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή ανέφερε αρχικά ότι το Sunset Marquis ήταν «το μόνο ξενοδοχείο στο οποίο μπορούσε να μείνει τότε ο πατέρας μου και να είναι ο εαυτός του». «Μας πετούσαν έξω από παντού, αλλά όχι από το Sunset Marquis», είπε, προσθέτοντας: «Εδώ ο πατέρας μου μπορούσε να κάνει τις αταξίες του με έναν πιο… πολιτισμένο τρόπο».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι εκείνη την εποχή ένιωθε «σαν μια μικρή Ελοΐζ» καθώς εξερευνούσε το ξενοδοχείο, το οποίο αργότερα έγινε και το σκηνικό για πολλές από τις εφηβικές της αταξίες. Μεταξύ άλλων θυμήθηκε ότι εκεί ήπιε το «πρώτο της ποτό» και έδωσε το «πρώτο της φιλί».
«Έκανα την πρώτη μου γραμμή κοκαΐνης σε αυτό το ξενοδοχείο… και μου την έδωσε ένας από τους φίλους του πατέρα μου, μέλος ενός πάρα, πάρα, πάρα πολύ μεγάλου συγκροτήματος. Και δεν μπορούσα ποτέ να το πω στους γονείς μου, γιατί θα τον σκότωναν», περιέγραψε.
Στην παραγωγή, η οποία κάνει αναδρομή στην πολυτάραχη ιστορία του ξενοδοχείου Sunset Marquis στο Δυτικό Χόλιγουντ, η ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα θυμάται τα καλοκαίρια που περνούσε εκεί.
Η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή ανέφερε αρχικά ότι το Sunset Marquis ήταν «το μόνο ξενοδοχείο στο οποίο μπορούσε να μείνει τότε ο πατέρας μου και να είναι ο εαυτός του». «Μας πετούσαν έξω από παντού, αλλά όχι από το Sunset Marquis», είπε, προσθέτοντας: «Εδώ ο πατέρας μου μπορούσε να κάνει τις αταξίες του με έναν πιο… πολιτισμένο τρόπο».
Kelly Osbourne Recalls Being Given Her ‘First Line of Cocaine’ from One of Late Dad Ozzy’s Famous Rocker Friends https://t.co/KhCyl2eYGw— People (@people) September 8, 2026
«Έκανα την πρώτη μου γραμμή κοκαΐνης σε αυτό το ξενοδοχείο… και μου την έδωσε ένας από τους φίλους του πατέρα μου, μέλος ενός πάρα, πάρα, πάρα πολύ μεγάλου συγκροτήματος. Και δεν μπορούσα ποτέ να το πω στους γονείς μου, γιατί θα τον σκότωναν», περιέγραψε.
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