Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας, κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας, κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Είχαν προηγηθεί διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας λόγω συγκεντρώσεων
Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά το κέντρο της πρωτεύουσας ήταν κλειστό λόγω των συγκεντρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα.
Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (6/10) και οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς την αμερικανική πρεσβεία. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ η Τροχαία έκανε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Μέχρι πριν από λίγο πραγματοποιούνταν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου και σε όποια άλλα οδικά σημεία απαιτείται.
Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 21:30:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις:
Δείτε φωτογραφίες:
Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (6/10) και οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς την αμερικανική πρεσβεία. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ η Τροχαία έκανε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Μέχρι πριν από λίγο πραγματοποιούνταν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου και σε όποια άλλα οδικά σημεία απαιτείται.
Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 21:30:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Δείτε βίντεο από τις συγκεντρώσεις:
Δείτε φωτογραφίες:
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