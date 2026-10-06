Η ΔΟΕ έκανε γνωστές τις 7 χώρες που ενδιαφέρονται για τους Ολυμπιακούς του 2036
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ΔΟΕ Ολυμπιακοί Αγώνες

Η ΔΟΕ έκανε γνωστές τις 7 χώρες που ενδιαφέρονται για τους Ολυμπιακούς του 2036

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα τις πόλεις που είναι στη λίστα για τη διοργάνωση

Η ΔΟΕ έκανε γνωστές τις 7 χώρες που ενδιαφέρονται για τους Ολυμπιακούς του 2036
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Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστές τις επτά χώρες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον προκειμένου να διοργανώσουν τους Αγώνες του 2036. 

Η όλη διαδικασία βρίσκεται βέβαια σε πολύ αρχικό στάδιο καθώς ακόμα μεσολαβεί μια δεκαετία μέχρι την έναρξη. 

Τον Μάρτιο του 2027, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ θα επιλέξει τις χώρες και πόλεις και αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις. Αφού χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι υποψηφιότητες.

Τον Δεκέμβριο του 2028 θα υπάρξει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ενώ η διοργανώτρια πόλη αναμένεται να γίνει γνωστή μετά από ψηφοφορία στα μέσα του 2029.

Οι χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς του 2036 είναι οι Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας, Νότια Αφρική, Τουρκία. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 θα γίνουν στο Λος Άντζελες και του 2032 στο Μπριμπέιν.
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