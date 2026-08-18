Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
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Κιμ Καρντάσιαν Λιούις Χάμιλτον

Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη

Η 45χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές με τον σύντροφο και την οικογένειά της σε τροπικό προορισμό

Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τις διακοπές της σε τροπικό προορισμό δημοσίευσε η Κιμ Καρντάσιαν στα social media, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της Λιούις Χάμιλτον μπροστά στο ηλιοβασίλεμα στην παραλία αλλά και στον καθρέφτη.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα στην πρώτη εικόνα που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα 17 Αυγούστου εμφανίζεται αγκαλιά με τον οδηγό της Φόρμουλα 1 σε μια ρομαντική βόλτα στην παραλία, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζεται με ένα ροζ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ ο Χάμιλτον την αγκάλιαζε από πίσω, έχοντας περάσει το χέρι του γύρω από τη μέση της.

«Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη


Το ζευγάρι πόζαρε επίσης μαζί με την αδελφή της Καρντάσιαν, Κλόε, η οποία συμμετείχε στην απόδραση μαζί με τα δύο παιδιά της, την οκτάχρονη κόρη της, Τρου, και τον τετράχρονο γιο της, Τέιτουμ. Σε άλλη φωτογραφία, η σταρ χαλάρωνε πάνω σε μια κούνια στην παραλία, ενώ άλλα στιγμιότυπα έδειχναν την οκτάχρονη κόρη της Καρντάσιαν, Σικάγο, και τους γιους της, Σεντ, 10 ετών, και Ψαλμ, επτά ετών, να απολαμβάνουν τις διακοπές.

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Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη
Η αγκαλιά της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον στο ηλιοβασίλεμα και η τρυφερή πόζα τους μπροστά στον καθρέφτη


Η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε επίσης βίντεο στα οποία δοκιμάζει να κάνει σερφ, φορώντας ένα ροζ μαντίλι στο κεφάλι της.

Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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