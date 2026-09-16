Ατυχής η απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκιά της για πρώτη φορά από το 2023, λέει ο Λευκός Οίκος
Ατυχής η απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκιά της για πρώτη φορά από το 2023, λέει ο Λευκός Οίκος
Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία, δήλωσε o αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου
«Ατυχή» χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την απόφαση της αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75-4%, παρά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μείωσή τους.
«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.
Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού.
Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια.
Η Fed εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει «υπερβολικά υψηλός» όπως τόνισε ο Κέβιν Γουόρς σε συνέντευξη Τύπου.
«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.
Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού.
The White House is not happy with Fed Chair Kevin Warsh’s decision to raise interest rates for the first time in three years.— Overton (@overton_news) September 16, 2026
Understandably so...
Special assistant to the president Kush Desai just went on Fox News to make the administration’s point of view known, calling… https://t.co/LH2lLxPrKD pic.twitter.com/O0VrUVo4NU
Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια.
Η Fed εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει «υπερβολικά υψηλός» όπως τόνισε ο Κέβιν Γουόρς σε συνέντευξη Τύπου.
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