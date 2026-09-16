Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πλημμύρισε το γήπεδο της Λεβάντε, αναβλήθηκε το ματς με τη Μπιλμπάο, δείτε βίντεο
Πλημμύρισε το γήπεδο της Λεβάντε, αναβλήθηκε το ματς με τη Μπιλμπάο, δείτε βίντεο
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Βαλένθια οδήγησαν σε αναβολή το παιχνίδι της Λεβάντε με τη Μπιλμπάο
Αναβλήθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στη Λεβαντε και τη Μπιλμπάο και ο λόγος είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στη Βαλένθια. Η πολύ έντονη βροχόπτωση οδήγησε αναβολή την αναμέτρηση, αφού πλημμύρισε ο αγωνιστικός χώρος.
Οι εικόνες από το γήπεδο της Λεβάντε είναι εντυπωσιακές με τη φυσούνα να έχει πλημμυρίσει και το νερό που έπεφτε να έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον αγωνιστικό χώρο.
Η δυνατή νεροποντή προκάλεσε μέχρι και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο γήπεδο. Φυσικά με αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει το παιχνίδι για τη La Liga. Πλέον η λίγκα θα αποφασίσει για τις τύχες του αγώνα για να ορίσει νέα ημερομηνία και να μην συμπίπτει με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Οι εικόνες από το γήπεδο της Λεβάντε είναι εντυπωσιακές με τη φυσούνα να έχει πλημμυρίσει και το νερό που έπεφτε να έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον αγωνιστικό χώρο.
🚨 A las 21:23 anuncian que se suspende el Levante vs Athletic, por circunstancias meteorológicas adversas en Valencia, si, seis minutos antes de que empiece el encuentro, menuda vergüenza.— ATHLETICtribunerosNO (@AthTribunerosno) September 16, 2026
pic.twitter.com/CPuBFJ1ldJ
Η δυνατή νεροποντή προκάλεσε μέχρι και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στο γήπεδο. Φυσικά με αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει το παιχνίδι για τη La Liga. Πλέον η λίγκα θα αποφασίσει για τις τύχες του αγώνα για να ορίσει νέα ημερομηνία και να μην συμπίπτει με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026
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