Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα: Αισθάνθηκαν αδιαθεσία, τους εντόπισαν πυροσβέστες
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα: Αισθάνθηκαν αδιαθεσία, τους εντόπισαν πυροσβέστες
Περίπου στις 20:15, κάλεσαν το 112 και ενημέρωσαν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:15, έπειτα από κλήση στο 112 των δύο αλλοδαπών οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.
Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:15, έπειτα από κλήση στο 112 των δύο αλλοδαπών οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.
Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα